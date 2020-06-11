«Ведомости»: Путин лично разъяснит россиянам поправки в Конституцию

Владимир Путин примет личное участие в разъяснении смысла поправок к Конституции, об этом 11 июня пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.



По информации издания, глава государства в июне проведет ряд совещаний, в ходе которых будут обсуждаться как сами поправки, так и предстоящее всероссийское голосование.



Будет сделан упор на личном участии Владимира Путина в разъяснении поправок россиянам. «Лучше него все равно никто суть поправок не объяснит», — цитирует издание свой источник.

