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11.06.2020 11:17
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«Ведомости»: Путин лично разъяснит россиянам поправки в Конституцию

Владимир Путин примет личное участие в разъяснении смысла поправок к Конституции, об этом 11 июня пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

По информации издания, глава государства в июне проведет ряд совещаний, в ходе которых будут обсуждаться как сами поправки, так и предстоящее всероссийское голосование.

Будет сделан упор на личном участии Владимира Путина в разъяснении поправок россиянам. «Лучше него все равно никто суть поправок не объяснит», — цитирует издание свой источник.

Планируется, что президент выступит с обращением к нации, однако будет это до или после плебисцита, пока неизвестно.

Напомним, голосование по поправкам в основной закон страны пройдет с 25 июня до 1 июля.

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Комментарии (13)

Звездочёт
Программа "В гостях у сказки или дядя Вова рассказывает".
ussr_forever
лучше бы объяснил, когда он уже построит ракету, на которой вместе со всеми своими дружками-коррупционерами они улетят с этой планеты... пусть их Илон Маск отправит полетать.... желательно в сторону Солнца
OldObyvatel
А вот поправочка о так называемых федеральных территориях.
Что это за зверь такой, ни одна скотина не знает, закона-то нет.
Теперь представим, что объявили территорию вблизи Шиеса федеральной, и сынок какой-нибудь птицы там организует свалку токсичных отходов. И местные оказываются совсем не при делах, их можно и дубинкой и пулей вполне законно уконтрапупить.
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