«Ведомости»: Путин лично разъяснит россиянам поправки в Конституцию

Владимир Путин примет личное участие в разъяснении смысла поправок к Конституции, об этом 11 июня пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.
По информации издания, глава государства в июне проведет ряд совещаний, в ходе которых будут обсуждаться как сами поправки, так и предстоящее всероссийское голосование.
Будет сделан упор на личном участии Владимира Путина в разъяснении поправок россиянам. «Лучше него все равно никто суть поправок не объяснит», — цитирует издание свой источник.
Планируется, что президент выступит с обращением к нации, однако будет это до или после плебисцита, пока неизвестно.
Напомним, голосование по поправкам в основной закон страны пройдет с 25 июня до 1 июля.