Бюджетники сообщают о страхе стать участниками двойного голосования. В идеальной модели Смольного, выяснила «Фонтанка», можно повлиять на явку около 2 миллионов человек. Это больше половины избирателей в городе.

автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

В Петербурге начался процесс великого переселения электората. Сотрудников государственных учреждений настоятельно просят зарегистрироваться на портале «Госуслуги», открепиться от места регистрации и поучаствовать в плебисците через «нужные» участки. Одновременно чиновники развили бурную деятельность по обработке социальных категорий граждан. Персонально для главы Центризбиркома Эллы Памфиловой «Фонтанка» собрала кейсы, доказывающие, что происходящее - не фейк.

«Прощупывать» на регистрацию на Госуслугах руководство начало две недели назад, рассказала «Фонтанке» сотрудник подведомственного подростковому центру «Альбатрос» клуба Екатерина Васильева. 11 июня ей пришло письмо с графиком открепления бюджетных организаций Приморского района. В нем перечислены более сорока домов культуры, творчества, арт-студий, библиотек, подростково-молодежных клубов. Крайний столбец озаглавлен: «на какой УИК открепиться\адрес». «Альбатросу», к примеру, отведен участок №1800 на набережной Черной речки.



По словам Васильевой, пока никаких конкретных указаний, кроме письма, она не получала, а в случае, если поступит просьба открепиться и проголосовать на определенном участке, планирует ответить отказом. «Я намерена проголосовать против поправок и сделаю это по месту прописки», - добавила она.

В свойствах таблицы создателем указан некий Свистельник. На должности начальника отдела организационной работы администрации Приморского района трудится однофамилец автора, Свистельник Артем Владимирович.



Фото: скриншот письма Фото: график «открепления» спортивных и культурно-досуговых бюджетных учреждений Приморского района Фото: график «открепления» спортивных и культурно-досуговых бюджетных учреждений Приморского района Фото: график «открепления» спортивных и культурно-досуговых бюджетных учреждений Приморского района Фото: график «открепления» спортивных и культурно-досуговых бюджетных учреждений Приморского района

Сотрудник библиотеки им. Маяковского Игорь Суворов также получил сообщение в мессенджере от руководства. В нем указано, что каждый сотрудник обязан прикрепиться к УИК №2206 в Графском переулке до 19 июня. Явка обязательна. Заведующим, если верить этой информации, предстоит ежедневно, включая выходные, отчитываться о количестве открепленцев.

«У нас администрация вся в шоке. Сами не знают, как себя вести. Мой отдел заявил, что в этом зоопарке не участвует», - сказал он и подчеркнул, что со стороны администрации библиотеки никакого давления не оказывалось. По его мнению, это инициатива комитета по культуре.



Фото: скриншот письма с требованием прикрепления для голосования к конкретному участку

Паблик «Петергоф Патруль» 11 июня опубликовал съемку собрания сотрудников ДЮЦ Петродворцового района «Петергоф». Мужчина, похожий на замдиректора Дмитрия Костылева, и женщина, похожая на администратора Марину Мелешкову, объясняли, что личный сбор продиктован запретом «общаться по телефону». Мужчина объявил: все берут открепительные и голосуют досрочно. Он также назвал участки для прикрепления: школы №429 (УИК №1716) и №439 (УИК №1690), добавив, что «была информация», что на этих участках и «будем голосовать».

Похожая на Мелешкову дама заметила, что «бюджетные организации идут голосовать досрочно». Мужчина также попросил собравшихся не портить бюллетени и заверил, что контролировать, как кто проголосует — против или за — никто не будет.



Фото: скриншот с сайта ДЮЦ Петродворцового района «Петергоф» Фото: скриншот с сайта ДЮЦ Петродворцового района «Петергоф»

Накануне встречи руководство интересовалось у персонала планами голосовать, рассказал «Фонтанке» сотрудник.

«Я сообщил, что не намерен идти. Вот на следующий день нас, человек 20, и собрали в центре», - добавил он. Он также подтвердил, что мужчина и женщина на видео — это Костылев и Мелешкова.



Общаться, даже на условиях анонимности, готовы не все: в основном, собеседники боятся потерять работы. Однако они поделились с «Фонтанкой» скринами полученных сообщений. Получатели: работник подведомственного комздраву учреждения и сотрудники спорткомитета. Одному из них предписали голосовать в школе №210 на Невском проспекте.



Фото: скриншоты писем и сообщений, полученных чиновниками и сотрудниками бюджетных организаций Фото: скриншоты писем и сообщений, полученных чиновниками и сотрудниками бюджетных организаций Фото: скриншоты писем и сообщений, полученных чиновниками и сотрудниками бюджетных организаций Фото: скриншоты писем и сообщений, полученных чиновниками и сотрудниками бюджетных организаций

Пресс-секретарь комитета здравоохранения Ольга Рябинина не ответила на вопросы «Фонтанки». Ее коллега из спорткомитета Эдуард Дворкин сообщил, что не обладает информацией.

Данные о сотрудниках собирают в комитете имущественных отношений (КИО) Петербурга. В распоряжении «Фонтанки» оказалась таблица со списком подведомственных комитету учреждений, численностью работников и не имеющих аккаунта в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), необходимого для регистрации на госуслугах. В таблице также указан номер УИК, к которой сотрудники обязаны прикрепиться. К примеру, в 2248-й на Новгородской улице (в «Невской ратуше») обязаны голосовать по поправкам более 300 сотрудников ГКУ «Имущество Петербурга».



«Фонтанка» обзвонила должностных лиц, ответственных за сбор данных о сотрудниках. Большинство не ответило на звонок, или телефоны выключены. Андрей Доморощенко из «Городского кадастра» подтвердил свое присутствие в таблице КИО, но согласился на разговор только при встрече. Сергей Мусиенко из «Имущества Санкт-Петербурга» тоже не отрицал свою «ответственность», но отказался отвечать на вопросы о цели сбора сведений о подчиненных и их прикрепления к конкретным участкам, отправив в пресс-службу КИО. Пресс-секретарь комитета Оксана Шульга ответила лаконично: «Не могу это прокомментировать сейчас. Ничего об этом не слышала и не знаю».

В распоряжении редакции есть фотографии письма из рабочей почты учреждений, подведомственных комитету по градостроительству и архитектуре.

«В целях упорядочения голосования по референдуму КГА будет голосовать на участке № 2205 с 25 по 26 июня (в рабочее время). Руководителям подразделений прошу сегодня на почту отправить список сотрудников, выполнивших открепление», - говорится в письме.



Близкий к комитету источник пояснил, что всех просят открепиться для «голосования рядом с работой». Он рассказал, что в подведомственных учреждениях разный подход к голосованию: «Прямо заставлять - не заставляют. Очень многие отказались, и всем пофиг». Где-то настойчивость руководства проявляется более явно.

Чиновников комитета по печати пригласили голосовать на нескольких участках. Тех, кто работает в Смольном, - на Лафонскую улицу, дом 1. Там расположены УИКи №2239 и №2240. А работников Городского центра рекламы и праздничного оформления - в НИИ экспериментальной медицины на Каменноостровском.



Фото: скриншот рассылки сотрудникам комитета по печати и подведомственных учреждений

«Бюджетников направляют голосовать в первые же дни "досрочки" 25 и 26 июня, чтобы иметь возможность и время подменить бюллетени, независимо от того, как люди проголосуют, - считает депутат Заксобрания Борис Вишневский. - Это ровно то же самое, что мы не раз видели на муниципальных выборах при досрочном голосовании, в том числе в 2014 году. У членов комиссии от оппозиции и наблюдателей нет возможности контролировать бюллетени и место, где они будут храниться, все время. Нам удавалось добиваться в отдельных случаях подсчета бюллетеней именно по досрочному голосованию. Результаты были говорящие. Например, 95% за «Единую Россию» на досрочном, и 30% - в день выборов. Такого просто статистически не может быть».



Между тем, процедура всероссийского голосования не регламентируется 67-ФЗ об основных гарантиях избирательных прав, а плебисцит по Конституции вообще не предусматривает отдельного подсчета по «досрочке».



Никакой возможности отследить результаты досрочного голосования по поправкам с раскладкой, сколько «за» и «против», процедурой не предусмотрено, подтвердила председатель регионального движения в защиту прав избирателей «Голос» Наталья Менькова.

«Мы начали массово получать жалобы о принуждении к откреплению и досрочному голосованию в последние дни, - рассказала эксперт. - По нашему городу последние дни случаи принуждения к смене участка стали нарастать. Мое объяснение простое: поступила команда выдать показатели, и по отработанной методике пошла рассылка».

Тем, кто боится открыто рассказать о давлении, Менькова напомнила, как в Петербурге в этом случае во время пандемии коронавируса в условиях нехватки средств защиты поступали медики: становились все вместе и массово заявляли о существующей проблеме. «Это единственное средство от «принуждения», которое существует», - добавила она.

Представление о целевой аудитории плана Смольного по откреплению можно составить из отчета губернатора Беглова министру труда Топилину о совершенствовании системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы. Опубликованный в начале 2019 года, он содержит данные о среднесписочной численности работников госучреждений Петербурга с разбивкой по деятельности. В здравоохранении работают более 90 тысяч бюджетников, в образовании - почти 130 тысяч, в культуре - почти 15 тысяч, в соцобслуживании - 17 тысяч. Охват открепительной кампании, таким образом, в учреждениях социальной сферы превышает 250 тысяч сотрудников. Сюда можно смело приплюсовать более 8 тысяч чиновников Смольного и райадминистраций, замещающих должности государственной гражданской службы, а также тысячи «спортсменов», градостроителей, жилищников и прочих специалистов, не охваченных социальной сферой.

Отдельная задача, судя по всему, поставлена комитету социальной политики Петербурга. Он ведет электронный социальный регистр населения (ЭСРН). Автоматизированная информсистема содержит персональные данные получателей соцуслуг. Меры социальной поддержки от города в 2019 году получили, по официальным данным, более 1,7 миллиона человек. По меньшей мере часть из них стала объектом повышенного телефонного внимания, выяснила «Фонтанка».

В Петербурге действует двухуровневая (городского и районного подчинения) система соцзащиты населения из 108 учреждений. Одно из самых значимых звеньев - 18 комплексных центров соцобслуживания (КЦСОН).

Несколько дней назад сотрудники петербургских КЦСОНов получили от работодателей электронные письма с темой «Обзвон». Об этом «Фонтанке» рассказали представители нескольких районов. Для примера публикуем скриншот письма КЦСОН Красногвардейского района.



К письмам прилагались списки фамилий петербуржцев - с датой рождения, телефоном, прочими отметками. Эти данные взяты из электронного социального регистра. Мы не можем опубликовать список граждан из табличек, которые «Фонтанке» удалось получить. Шапка каждой таблички выглядит так:



От обычного ЭСРН таблички отличаются. В них внесены графы «Дата обзвона», «Результат обзвона (на дом, сам, отказ, не дозвон, не определился), «Дата голосования», «Голосует по месту нахождения, нуждается в сопровождении до УИК», «№ УИК».

К письмам также приложены так называемые «Рекомендации по заполнению результатов опроса о предстоящем голосовании по поправкам в Конституции Российской Федерации».

«Основная задача обзвона – привлечение максимального количества граждан проголосовать на дому», - написано в этой рекомендации. Социальным работникам запрещают предлагать транспортную помощь маломобильным абонентам для доставки на избирательный участок 1 июля и требуют работать операторами колл-центров по выходным.



По словам собеседников «Фонтанки», отказаться от обзвона можно, но это прямая перспектива лишиться доплат и премий.

«Звоним людям со своих мобильных и домашних, некоторые ходят на работу. Выхлоп от нашей деятельности так себе, - говорят они. - Досрочно проголосовать на дому соглашаются три-четыре человека из 100. Столько же хотят идти на участок 1 июля. Примерно каждый десятый раз нас посылают куда подальше. И процентов 80 - недозвон».

Перед сотрудниками поставлена сверхзадача - выполнить свою норму в 1000 человек до 15 июня. В некоторых районах, понимая нереалистичность, снизили планку до 900 абонентов. По информации «Фонтанки», сотрудники районных КЦСОН заранее готовились к «конституционному» обзвону. Базу телефонных номеров подучетного населения они актуализировали в течение апреля-мая, представляясь сотрудниками поликлиники. Соцработники обязаны были обзванивать не менее 25 человек в день. Недозвоны не учитывались.

Другие «подведы» комитета соцполитики - центры соцпомощи семье и детям (ЦСПСД) и центры социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов (ЦСРИДИ) - тоже обзванивают свой контингент. Вместе с КЦСОН они ежедневно отчитываются перед отделами соцзащиты районных администраций Петербурга.

На сотрудников подведомственных комитету соцполитики учреждений также распространяется обязанность регистрироваться на госуслугах, открепляться от места жительства и прикрепляться к участкам, которые им назовут. Тех, у кого нет регистрации на портале, вызывают на работу с паспортами своими и родственников.

«Ходят прочные слухи, что открепленные «проголосуют» дважды», - поделились с «Фонтанкой» соцработники. - Не только по месту прикрепления, но и по месту регистрации. Если кто-то из нас откажется открепляться и проголосует по месту жительства или нахождения, то за него все равно «проголосуют» второй раз в УИК. Так, во всяком случае, говорят».

Ранее СМИ со ссылкой на источники писали, что ориентир явки на плебисцит - 65 %, не ниже президентских выборов в 2018 году.

Ирина Корбат, Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»

