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29.10.2020 22:50
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«Работу завершаю далеко за полночь»: Беглов впервые рассказал о своей изоляции

Губернатор Александр Беглов, который отправился в изоляцию на прошедших выходных, после контакта с больным коронавирусом, впервые рассказал, как ему работается в новых условиях.

«Я хочу сказать, что непривычно, но интенсивность работы прежняя. Совещания проводим в режиме ВКС, практически ежедневно, что удобно. Проводим в режиме ВКС различные консультации, совещания с федеральным правительством, с другими федеральными структурами. Но я хочу сказать, что приходится работать больше. Потому что когда ты приходишь домой после работы, ты всё таки отвлекаешься. А здесь работаешь столько, сколько хватает сил. Поэтому работу в общем-то завершаю далеко за полночь», — рассказал губернатор 29 октября в эфире канала 78.

Как рассказывала «Фонтанка», в Смольном пояснили, что решение о переходе главы города на дистанционную работу было принято для защиты здоровья сотрудников администрации губернатора, других должностных лиц, представителей общественности».

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Комментарии (15)

Калуврат
"Завтрак, казнь, казнь, день рождения" "Горячие головы"
jump
уработался , бедняга.
Danik
Все о России думаю. Зато как экономно. На транспорте и сопровождении сьэкономили. Городу спокойнее без кортежа. Может их всех на дистанционку перевезти. Желательно еще отключить от реального мира. Хотя... Они и так в другом мире живут.
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