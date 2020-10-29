«Работу завершаю далеко за полночь»: Беглов впервые рассказал о своей изоляции

Губернатор Александр Беглов, который отправился в изоляцию на прошедших выходных, после контакта с больным коронавирусом, впервые рассказал, как ему работается в новых условиях.

«Я хочу сказать, что непривычно, но интенсивность работы прежняя. Совещания проводим в режиме ВКС, практически ежедневно, что удобно. Проводим в режиме ВКС различные консультации, совещания с федеральным правительством, с другими федеральными структурами. Но я хочу сказать, что приходится работать больше. Потому что когда ты приходишь домой после работы, ты всё таки отвлекаешься. А здесь работаешь столько, сколько хватает сил. Поэтому работу в общем-то завершаю далеко за полночь», — рассказал губернатор 29 октября в эфире канала 78.