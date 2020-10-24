Беглов ушёл в изоляцию: он контактировал с больным коронавирусом
Губернатор Петербурга Александр Беглов работает дистанционно из-за возможного контакта с людьми, заболевшими коронавирусом, сообщила 24 октября его пресс-служба.
«Губернатор Александр Беглов перешел на дистанционный режим работы из-за возможного контакта с лицами, чей тест на COVID-19 оказался положительным. Все совещания с участием главы города будут проводиться в режиме ВКС, — говорится в сообщении. — Решение о переходе на дистанционную работу было принято для защиты здоровья сотрудников администрации губернатора, других должностных лиц, представителей общественности».
Коронавирус в высших эшелонах власти совсем не редкость. Только за последние дни инфекцию выявили у главы Кузбасса и его жены, на Алтае заболели четыре заместителя губернатора, а врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о вспышке COVID-19 в правительстве региона.