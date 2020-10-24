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24.10.2020 13:29
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Беглов ушёл в изоляцию: он контактировал с больным коронавирусом

Губернатор Петербурга Александр Беглов работает дистанционно из-за возможного контакта с людьми, заболевшими коронавирусом, сообщила 24 октября его пресс-служба.

«Губернатор Александр Беглов перешел на дистанционный режим работы из-за возможного контакта с лицами, чей тест на COVID-19 оказался положительным. Все совещания с участием главы города будут проводиться в режиме ВКС, — говорится в сообщении. — Решение о переходе на дистанционную работу было принято для защиты здоровья сотрудников администрации губернатора, других должностных лиц, представителей общественности».

Коронавирус в высших эшелонах власти совсем не редкость. Только за последние дни инфекцию выявили у главы Кузбасса и его жены, на Алтае заболели четыре заместителя губернатора, а врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о вспышке COVID-19 в правительстве региона.

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Комментарии (29)

Mash
Помолимся...
Евгений Архипов
Хоть какие то хорошие новости!Пусть от туда и не возвращается!И Елина прихватит с собой
change_it
Гм. А что такое режим ВКС? Воздушно-космические силы?.
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