Ксении Собчак угрожают отрезанием головы после поста в Instagram. Она намерена пойти в полицию
Телеведущая Ксения Собчак намерена обратиться с заявлением в полицию по поводу угроз, которые поступают ей, ребёнку и всей семье. Обещают расправой журналистке с чеченских и дагестанских номеров.
О готовности попросить заступничества у правоохранительных органов Собчак заявила 29 октября в беседе с корреспондентом издания Znak.
«Да, планирую [обращаться в полицию]. Угрозы идут потоком и мне, и моему сыну, и всей семье с чеченских и дагестанских номеров», — сообщила она.
В четверг телеведущая опубликовала в своих соцсетях посты, в которых сообщила о поступающих ей угрозах. На скриншотах были пропущенные звонки и сообщения, в которых неизвестный грозится отрезать голову Собчак.
«Товарищи, которые подобное пишут, вы понимаете, что этим вы позорите нормальных, законопослушных мусульман?» — поинтересовалась она в ответ.
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Написала пост о свободе слова и вот результат: В комментариях все засрано какими-то нелепыми тезисами типа «а вас когда жириновский оскорбил вам каково было?» (Ответ: неважно как мне было-голову я никому не отрезала и никуда не жаловалась. Оскорбление-признак невоспитанности оскорбляющего не более того) . В смс реальные угрозы мне и моей команде. Я очень не люблю любые обобщения. «Все евреи хитрые», а «мусульмане агрессивные»- все это неправда и не так. В любой религии есть люди занятые настоящим поиском духовности,а есть те,кто питают свое эго догмами ради вражды. Последних,увы,всегда больше. Догмы, монополия на истину - общая темница человечества. И странная вещь: люди любят свои тюремные камеры. Это дает им чувство безопасности и ложное чувство "я знаю" лучше всех остальных. Христианство под знаменами «любви и всепрощения» переубивала в крестовых походах и за время инквизиции миллионы людей. Коммунисты (тоже вполне себе религия) расстреливали под лозунгами братства и равенства , Сухартэ убил миллионы «коммунистов» , а среди миллиона человек, убитых по приказу сумасшедшего диктатора Пол Пота, были все те, кто носил очки. Почему? Для него марксистская интерпретация истории была абсолютной истиной, и, согласно его версии обладатели очков принадлежали к образованному классу, буржуазии, эксплуататорам крестьян. И так -до бесконечности. И вся эта резня во все времена оправдывалась какой -нибудь единственной «Истиной». Меня не обижают ваши оскорбления и карикатуры. И оскорбления Жириновского тоже. Я могу протестовать,отвечать,уходить - но не резать голову в ответ на СЛОВА. За слова убивать нельзя. За мысли и идеи тоже. Чужие обычаи ты обязан уважать на чужой территории. Когда я ездила брать интервью к Кадырову в Чечню- я одевала платок на голову ,хотя мне это и было странно. Но если в этой части России принято так-я подчиняюсь. И в монастырь расследовать дела избитых детей я иду в длинной юбке и в платке. Но если вы выезжаете из периметра ваших правил во Францию,то уважайте европейскую культуру,в которой слова могут быть любыми,если это конечно не призывы к экстремизму, а вот действия-нет. Не нравится эта культура? Не живите в ней.(продолж в комментах⬇️)
Два дня назад телеведущая опубликовала пост, в котором заявила, что «свобода — самое ценное, что есть у человека». Тем, кому не нравится смотреть на рисунки пророка, она предложила на них не смотреть, комментируя убийство чеченцем французского учителя, рассказывавшего о свободе слова на примере карикатуры на пророка Мухаммеда в журнале Charlie Hebdo.
Вечером 16 октября в городе Конфлан-Сен-Онорин 18-летний студент колледжа обезглавил учителя истории, который объяснял студентам свободу слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных сатирическим журналом Charlie Hebdo. Нападавшего застрелили сотрудники полиции. По делу об убийстве задержаны девять человек, в том числе семья нападавшего и недовольный преподавателем родитель.
Утром 29 октября мужчина, оказавшийся исламским радикалом, атаковал церковь Нотр-Дам в Ницце, погибли трое человек. Нападавший задержан. Власти официально объявили произошедшее терактом.
После теракта в Ницце мужчина с ножом с криком «Аллах Акбар» напал на полицейских в Авиньоне и был застрелен, а в городе Джидда в Саудовской Аравии неизвестный атаковал французское консульство. Он нанес легкие травмы охраннику и был задержан. В Лионе задержали ещё одного нападавшего с ножом.