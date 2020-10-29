Телеведущая Ксения Собчак намерена обратиться с заявлением в полицию по поводу угроз, которые поступают ей, ребёнку и всей семье. Обещают расправой журналистке с чеченских и дагестанских номеров.



О готовности попросить заступничества у правоохранительных органов Собчак заявила 29 октября в беседе с корреспондентом издания Znak.



«Да, планирую [обращаться в полицию]. Угрозы идут потоком и мне, и моему сыну, и всей семье с чеченских и дагестанских номеров», — сообщила она.

В четверг телеведущая опубликовала в своих соцсетях посты, в которых сообщила о поступающих ей угрозах. На скриншотах были пропущенные звонки и сообщения, в которых неизвестный грозится отрезать голову Собчак.

