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29.10.2020 14:37
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Выброс черного дыма в центре Петербурга возник из-за ремонта газопровода ТЭЦ

Временный переход котельной ЦКТИ на Атаманской улице в Петербурге на другое топливо, из-за которого произошел выброс черного дыма, связан с ремонтом газопровода ТЭЦ. Об этом 29 октября «Фонтанке» сообщили в пресс-службе «Петербурггаза».

«Для выполнения ремонтных работ на газопроводе ТЭЦ временно переведена на резервный вид топлива», — сказали представители газораспределительной организации.

Эту информацию изданию также подтвердили в комитете по энергетике, добавив, что «традиционный вид резервного топлива для котельных и ТЭЦ — это мазут». Предварительно, ремонтные работы продлятся 6–8 часов.

Первыми почерневшее небо заметили петербуржцы, которые начали активно делиться фотографиями и видеозаписями увиденного. Очевидцы изначально предположили, что стали свидетелями пожара. В районной администрации уточнили, что это был выброс.

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