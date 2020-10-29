Выброс черного дыма в центре Петербурга возник из-за ремонта газопровода ТЭЦ

Временный переход котельной ЦКТИ на Атаманской улице в Петербурге на другое топливо, из-за которого произошел выброс черного дыма, связан с ремонтом газопровода ТЭЦ. Об этом 29 октября «Фонтанке» сообщили в пресс-службе «Петербурггаза».

«Для выполнения ремонтных работ на газопроводе ТЭЦ временно переведена на резервный вид топлива», — сказали представители газораспределительной организации.

Эту информацию изданию также подтвердили в комитете по энергетике, добавив, что «традиционный вид резервного топлива для котельных и ТЭЦ — это мазут». Предварительно, ремонтные работы продлятся 6–8 часов.