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29.10.2020 13:41
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Небо над центром Петербурга почернело после перехода котельной ЦКТИ на другое топливо

Источник появления черного облака дыма в небе над центром Петербурга установили днем 29 октября. Информацию об этом «Фонтанке» предоставили в пресс-службе администрации Центрального района.

По предварительным данным, выброс произошел с территории ОАО «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И. И. Ползунова» (ранее — Центральный котлотурбинный институт (ЦКТИ) на Атаманской улице, 3/6. Он связан с переходом с одного топлива на другое в котельной, которая расположена на территории. Интенсивный период выхода черного дыма продлился несколько минут. Пострадавших нет.

«Фонтанка» попыталась связаться с представителями предприятия, но на момент публикации на звонки корреспондента никто не ответил.

Первыми почерневшее небо заметили петербуржцы, которые начали присылать в редакцию издания фотографии и видеозаписи. Очевидцы изначально предположили, что стали свидетелями пожара.

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