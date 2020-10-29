Небо над центром Петербурга почернело после перехода котельной ЦКТИ на другое топливо
Источник появления черного облака дыма в небе над центром Петербурга установили днем 29 октября. Информацию об этом «Фонтанке» предоставили в пресс-службе администрации Центрального района.
По предварительным данным, выброс произошел с территории ОАО «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования
«Фонтанка» попыталась связаться с представителями предприятия, но на момент публикации на звонки корреспондента никто не ответил.
Первыми почерневшее небо заметили петербуржцы, которые начали присылать в редакцию издания фотографии и видеозаписи. Очевидцы изначально предположили, что стали свидетелями пожара.