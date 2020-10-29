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29.10.2020 12:44
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Над центром Петербурга проплыло черное облако. Очевидцы говорят о пожаре, в районе — о выбросе

Фото: читатель «Фонтанки» Роман

Черное облако дыма над Центральным районом Петербурга заметили местные жители. Фотографии они стали присылать в редакцию «Фонтанки» днем 29 октября.

На сделанных из разных концов города снимках виден зависший в небе черный дым. Его источник никому из авторов установить не удалось. Они предположили, что причиной его появления стал пожар.

читатель «Фонтанки»

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Центрального района Петербурга, по предварительной информации, это мог быть выброс с одного из городских предприятий. Он продлился примерно три минуты. Точные причины его появления устанавливаются. Информацию о случившемся также уточняют в городском управлении МЧС.

Фото: читательница «Фонтанки» Антонина
Фото: читатель «Фонтанки» Виталий
Фото: читатель «Фонтанки» Роман
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

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Судя по фото - вопросы надо задавать ОАО "НПО ЦКТИ". Дым из их трубы идёт.
Arkadiy_
Хаха! Я вижу такое каждый день уже лет 10. Труба на витебском в районе волковского кладбища. Могу хоть сейчас сфоткать.
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