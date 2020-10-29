Над центром Петербурга проплыло черное облако. Очевидцы говорят о пожаре, в районе — о выбросе
Черное облако дыма над Центральным районом Петербурга заметили местные жители. Фотографии они стали присылать в редакцию «Фонтанки» днем 29 октября.
На сделанных из разных концов города снимках виден зависший в небе черный дым. Его источник никому из авторов установить не удалось. Они предположили, что причиной его появления стал пожар.
читатель «Фонтанки»
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Центрального района Петербурга, по предварительной информации, это мог быть выброс с одного из городских предприятий. Он продлился примерно три минуты. Точные причины его появления устанавливаются. Информацию о случившемся также уточняют в городском управлении МЧС.