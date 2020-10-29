В Петербурге энергетики отчитались, что успели провести испытания теплосетей до зимы. Проверили 900 км труб
Испытания теплосетей на максимальную температурную нагрузку завершили в Петербурге до начала зимы. Традиционно их проводят весной, но в этом году помешала эпидемия коронавируса, и сроки перенесли на осень.
В октябре специалисты протестировали почти 900 км тепловых сетей в 12 районах города, сообщает 29 октября пресс-служба Смольного. Предотвращено 15 технологических нарушений, заменено 40 метров ненадежных трубопроводов.
Специалисты ГУП «ТЭК СПб» провели 21 испытание. Тестирование коснулось 992 многоквартирных домов — 10% жилых зданий в зоне обслуживания предприятия.
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» испытала более 200 километров магистральных сетей в Центральном, Адмиралтейском, Невском и Кировском районах.
О том, как теплоэнергетики готовились к предстоящему отопительному сезону и как на это повлияла пандемия, читайте в материале «Фонтанки».