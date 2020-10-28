Запаса спасительной антиковидной плазмы в Петербурге хватит на месяц
Плазма крови переболевших коронавирусом, которая используется для спасения тяжелых больных, в Петербурге запасается. Но объём не очень большой, признал заведующий отделением анестезиологии и реанимации городской больницы № 40 Евгений Гарбузов.
«Создан некоторый запас антиковидной плазмы. Не могу сказать, что этот запас сильно велик, — отметил он в эфире канала «Санкт-Петербург» 28 октября. — Мы на ближайший месяц обеспечены плазмой».
Заместитель главврача городской станции переливания крови Наталья Орлова добавила, что в Северной столице также формируется база из переболевших, которые желают сдать кровь. Но пока в потенциальных донорах всего порядка 500 человек. В то время как в городе от вируса уже вылечились более 37 тысяч человек.
Как писала «Фонтанка», доноры плазмы с антителами к COVID-19 в Петербурге получат от города выплату. Её максимальная сумма — 5000 рублей. А в США студенты даже специально заражались коронавирусом для продажи плазмы, чтобы получить 100 долларов за её сдачу в местном медцентре.