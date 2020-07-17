Доноры плазмы с антителами к COVID-19 в Петербурге получат от города выплаты
Петербуржцы, переболевшие коронавирусной инфекцией, не торопятся сдавать свою плазму для спасения других пациентов, поэтом Смольный решил простимулировать их денежно.
Губернатор Александр Беглов 17 июля подписал постановление, согласно которому «донорам-реконвалесцентам COVID-19 за донацию антиковидной патогенредуцированной плазмы» будет оказана социальная поддержка. Размер выплаты зависит от объема сданной плазмы, максимальная сумма — 5000 рублей.
Средства для этого выделят из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга.
Напомним, ранее Смольный хотел простимулировать переболевших на сдачу ковидной плазмы выплатой в 5 — 6 тысяч рублей ещё два месяца назад. В июле пришлось посылать желающим поделиться кровью горожанам сигнал SOS из-за острой нехватки плазмы. Так, 8 июля у медиков было всего 25 доз, которых хватает на 12–13 пациентов.
О создании базы доноров, победивших коронавирус, петербургский штаб сообщил в конце апреля. Первую плазму собрали 7 мая. За два месяца на станцию переливания крови обратились 215 переболевших ковидом. Половину забраковали по медицинским показаниям. В итоге доноры сдали 67 литров. Их разделили на 164 дозы и влили в кровь 84 пациентов. Шестьдесят к 8 июля выписали.