Торжественного забора плазмы для больных коронавирусом в Петербурге 7 мая не вышло. Во-первых, доноры оказались из силовиков, и у них напрочь отсутствовала тяга общественному вниманию, даже в целях популяризации движения. Во-вторых — из пяти человек после обследования до сдачи добрались лишь двое.

Спасет ли больных коронавирусом в Петербурге плазма излечившихся? Рассказал врач с почти 30-летним стажем

Фото: Борис Стеклов

Забор плазмы переболевших COVID-19 в Петербурге процесс новый и не быстрый. Даже логистически. Сначала надо проехать в 40-ю больницу в Сестрорецк на обследование, затем отправиться на городскую станцию переливания крови — в Московский район. Но и ставки высоки — один из перспективных способов лечения может начать спасать жизни тяжелых пациентов уже в ближайшие дни. Или не начать. Курирующий проект в Петербурге главный специалист по анестезиологии и реаниматологии ГБ №40 Евгений Гарбузов рассказал, станет ли плазма панацеей.

главный специалист по анестезиологии и реаниматологии ГБ №40 Евгений Гарбузов Фото: Борис Стеклов

— В настоящее время в мире нет клинически доказанных специфических способов лечения именно для коронавируса. Есть группы препаратов, которые считаются эффективными на основе опыта мирового медицинского сообщества. И мы в 40-й больнице тоже ведем учет эффективности и действия на пациентов всех имеющихся методов.

По данным зарубежных специалистов, метод переливания свежезамороженной плазмы от доноров-реконвалесцентов (выздоровевших) показал себя как перспективный. Больших мультицентровых клинических исследований в мире пока нет, но есть свидетельства эффективности. Наибольший опыт здесь есть у китайских и американских коллег.

Поскольку губернатором города была поставлена задача перед медицинским сообществом поиска новых эффективных методов профилактики и лечения коронавирусной инфекции, наш комитет по здравоохранению перед нами также поставил эту задачу. И мы действовали довольно быстро. На основе опыта клиницистов нашей страны и зарубежных создали протокол забора и переливания иммунной плазмы, который начали применять. Это первый опыт её забора в Петербурге.



— Кто может стать донором плазмы?

— Любые пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию. У которых появился иммунитет, антитела, и которые достаточно здоровы, чтобы быть донорами. Отбираются пациенты с высоким титром антител, которые две недели назад и более выписались из медучреждений. И имеют добрую волю, чтобы сдать свою плазму для больных коронавирусом. То есть только люди, которые подписали согласие на забор плазмы и использование своих личных данных.

— В Петербурге начали формировать базу доноров. Сколько в ней сейчас человек?

— Пока 12–15 пациентов. Но база продолжает формироваться — потенциальных доноров достаточно много, но их надо полностью обследовать, и сколько из них станет уже готовыми к сдаче, сейчас я не скажу.

— На что тестируют доноров перед сдачей плазмы?

— Обязательно анализ на антитела COVID-19. И стандартные тесты для доноров — обследования на ВИЧ, гепатиты, стандартные биохимические анализы, клинический анализ крови.

— Есть возрастные ограничения?

— Они стандартные для доноров — это 55 лет.



— А сколько за раз забирают плазмы?

— На один забор от 200 до 600 мл.

— А деньги за сдачу платят?

— За 600 мл плазмы человек получит до 5–7,5 тысяч рублей. (На станции переливания уточнили, что сейчас донорам плазмы за 200 мл положено около 1,5 тысяч рублей, при сдачи 400, 600 мл сумма удваивается соответственно. Прорабатывается вопрос еще о дополнительных мерах стимуляции переболевших коронавирусом.)

— Должна ли пройти какая-то карантинизация плазмы после забора и до переливания, чтобы исключить передачу других заболеваний, например гепатита?

— Есть различные варианты карантинизации до полугода, но в настоящий момент мы используем патоген-редуцированную плазму, то есть она проходит специальную обработку и становится безопасной для потенциальных реципиентов.

— Кому будут переливать плазму в первую очередь?

— Тяжелым пациентам. Поскольку не так много этой плазмы и не так много доноров. А плазмы от одного выздоровевшего человека хватит только на одного больного.

— А сколько у вас пациентов в коронавирусном корпусе, и сколько из них тяжелых?



— Инфекционный корпус на 130 человек. На утро 7 мая там находилось 117 человек. В реанимации 35 человек. Из них 12 человек на инвазивной ИВЛ.

— Какой возраст?

— Если говорить о пациентах на искусственной вентиляции легких, то это 50–60+.

— Когда первый пациент сможет получить переливание?

— Если сегодня будут взяты образцы, забрана плазма, то в течение ближайших нескольких дней.

— А в какие еще больницы будет поставляться плазма?

— Это будет обсуждаться. Я думаю, что пока это наша больница и Боткинская больница.

— Когда будут заметны первые итоги лечения плазмой?

— Не могу сказать. Поскольку мы будем применять плазму в комплексе лечебных мероприятий и медикаментов.

— Есть уже согласия от пациентов, которые готовы на переливание?

— Пока нет согласия. Так как нет и самой плазмы. Как только она появится, тогда пациенты будут подписывать информированное согласие на применение этой методики лечения.

— Есть у кого-то противопоказания?

— У пациентов, имеющих иммунные заболевания. Этот метод будет применяться после взвешивания потенциальной пользы и вреда. Безусловно, польза будет у пациентов тяжелого течения, с потенциальным риском летального исхода.

