Петербургский Центр имени Алмазова возобновляет плановый приём пациентов

Как говорится в опубликованном сообщении, запись на приём открыта в лечебно-реабилитационном комплексе на проспекте Пархоменко, 15. Там пациентов ждут специалисты следующих направлений: кардиология, эндокринология, сердечно-сосудистая хирургия, неврология, нейрохирургия, травматология и ортопедия, офтальмология, гематология и функциональная диагностика.

НМИЦ имени Алмазова в Петербурге возобновляет плановый приём пациентов. Об этом его представители сообщили в официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте» 10 июля.

Помимо этого, запись на приём открыта в консультативно-диагностическом отделении для женщин перинатального центра на улице Аккуратова, 2, а также в детском лечебно-реабилитационном комплексе (ДЛРК) на Коломяжском проспекте, 21/2.

Посетителей центра ждут в строго назначенное время. При себе необходимо иметь маску. На входе им будут измерять температуру. В помещениях важно соблюдать социальную дистанцию. Пациентам от 60 лет и старше, а также с ограниченными возможностями здоровья можно будет войти с одним сопровождающим. Детей до 14 лет не пустят.

Петербургский НМИЦ имени Алмазова, как и ряд других городских медучреждений, на период пандемии был перепрофилирован под приём пациентов с COVID-19. Сейчас сотрудники центра лечат заболевших коронавирусом с помощью переливания плазмы.