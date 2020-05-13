Петербургский Центр имени Алмазова в среду принял первых пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Об этом 13 мая говорится на сайте учреждения.

Читатели «Фонтанки» добавили сообщению наглядности и показали, как принимают заболевших. Рядом с Центром дежурит наряд ГИБДД, ещё до полудня на территории насчитали как минимум семь карет скорой помощи.

На въезде их встречали несколько человек в костюмах химзащиты, однако «дирижировавшая» распределением дама была, что называется, в гражданском. «Одна женщина ярко руководит процессом, сняв маску», — педантично отметил читатель.