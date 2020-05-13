FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +9
73.43р79.44р
Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
13.05.2020 13:45
4
Печать

Центр Алмазова начал приём больных коронавирусом. Пациентов встречают с бесстрашием и не предохраняясь

Петербургский Центр имени Алмазова в среду принял первых пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Об этом 13 мая говорится на сайте учреждения.

Читатели «Фонтанки» добавили сообщению наглядности и показали, как принимают заболевших. Рядом с Центром дежурит наряд ГИБДД, ещё до полудня на территории насчитали как минимум семь карет скорой помощи.

На въезде их встречали несколько человек в костюмах химзащиты, однако «дирижировавшая» распределением дама была, что называется, в гражданском. «Одна женщина ярко руководит процессом, сняв маску», — педантично отметил читатель.

автор фото читатель «Фонтанки» Сергей
автор фото читатель «Фонтанки» Сергей
автор фото читатель «Фонтанки» Сергей
автор фото читатель «Фонтанки» Сергей
автор фото читатель «Фонтанки» Сергей
автор фото читатель «Фонтанки» Сергей
автор фото читатель «Фонтанки» Сергей
автор фото читатель «Фонтанки» Сергей

Для коронавирусных больных в Центре развёрнуты 500 коек. Это треть всего коечного фонда, которую разместили в отдельных зданиях.

Профильные пациенты также не забыты — их могут принять в стационар. Для этого необходимы показания к госпитализации, угроза здоровью, отрицательный тест на коронавирус и «добро» от спецкомиссии, которая рассматривает каждый случай отдельно.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

kuk-vasyusha
Просто они еще не вошли во вкус и не освоили все правила карательной медицины))
260740951
Стервятники делят добычу. Ничего нового. По прежнему на беде делаются состояния.
261212781
Только сегодня фонд омс заявил о незаконности требования теста при госпитализации и ???????
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний