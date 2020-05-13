Центр Алмазова начал приём больных коронавирусом. Пациентов встречают с бесстрашием и не предохраняясь
Петербургский Центр имени Алмазова в среду принял первых пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Об этом 13 мая говорится на сайте учреждения.
Читатели «Фонтанки» добавили сообщению наглядности и показали, как принимают заболевших. Рядом с Центром дежурит наряд ГИБДД, ещё до полудня на территории насчитали как минимум семь карет скорой помощи.
На въезде их встречали несколько человек в костюмах химзащиты, однако «дирижировавшая» распределением дама была, что называется, в гражданском. «Одна женщина ярко руководит процессом, сняв маску», — педантично отметил читатель.
Для коронавирусных больных в Центре развёрнуты 500 коек. Это треть всего коечного фонда, которую разместили в отдельных зданиях.
Профильные пациенты также не забыты — их могут принять в стационар. Для этого необходимы показания к госпитализации, угроза здоровью, отрицательный тест на коронавирус и «добро» от спецкомиссии, которая рассматривает каждый случай отдельно.