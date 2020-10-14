Американские студенты специально заражались коронавирусом для продажи плазмы
Университет Айдахо рассказал о том, что студенты могли специально заражаться COVID-19 в надежде заработать на продаже плазмы.
«Университет Бригама Янга, штат Айдахо, изучает сообщения о том, что некоторые студенты намеренно заражаются коронавирусом, чтобы продать свою плазму, содержащую антитела к COVID-19», — сообщает 14 октября газета The New York Post.
В учебном заведении заявили, что осуждают такое поведение своих учащихся, а также проводят внутреннее расследование. Ректор университета пообещал отстранить от занятий любого студента, если тот намеренно заразился вирусом для сдачи плазмы. Кроме того, в вузе рассматривают вариант перехода на дистанционное обучение.
В данный момент 109 учащихся вуза в Айдахо заражены коронавирусом, а в самом городе Рексбург, где расположен университет, самые высокие темпы ежедневного прироста в стране — 129,4 случая.
СМИ сообщили, что студенты могли специально заражаться COVID-19, чтобы получать по 100 долларов за сдачу плазмы в местном медцентре. В клинике уже пообещали пересмотреть процедуру и награждение за нее.