Американские студенты специально заражались коронавирусом для продажи плазмы

Университет Айдахо рассказал о том, что студенты могли специально заражаться COVID-19 в надежде заработать на продаже плазмы.



«Университет Бригама Янга, штат Айдахо, изучает сообщения о том, что некоторые студенты намеренно заражаются коронавирусом, чтобы продать свою плазму, содержащую антитела к COVID-19», — сообщает 14 октября газета The New York Post.



В учебном заведении заявили, что осуждают такое поведение своих учащихся, а также проводят внутреннее расследование. Ректор университета пообещал отстранить от занятий любого студента, если тот намеренно заразился вирусом для сдачи плазмы. Кроме того, в вузе рассматривают вариант перехода на дистанционное обучение.

