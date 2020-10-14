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14.10.2020 16:58
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Американские студенты специально заражались коронавирусом для продажи плазмы

Университет Айдахо рассказал о том, что студенты могли специально заражаться COVID-19 в надежде заработать на продаже плазмы.

«Университет Бригама Янга, штат Айдахо, изучает сообщения о том, что некоторые студенты намеренно заражаются коронавирусом, чтобы продать свою плазму, содержащую антитела к COVID-19», — сообщает 14 октября газета The New York Post.

В учебном заведении заявили, что осуждают такое поведение своих учащихся, а также проводят внутреннее расследование. Ректор университета пообещал отстранить от занятий любого студента, если тот намеренно заразился вирусом для сдачи плазмы. Кроме того, в вузе рассматривают вариант перехода на дистанционное обучение.

В данный момент 109 учащихся вуза в Айдахо заражены коронавирусом, а в самом городе Рексбург, где расположен университет, самые высокие темпы ежедневного прироста в стране — 129,4 случая.

СМИ сообщили, что студенты могли специально заражаться COVID-19, чтобы получать по 100 долларов за сдачу плазмы в местном медцентре. В клинике уже пообещали пересмотреть процедуру и награждение за нее.

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Комментарии (6)

260708081
В Великобритании заразили специально 30 тысяч человек - платили всем по 4 тысячи фунтов. С целью получения вакцины или результатов по её испытанию... Но это писали в феврале, потом снова - недавно... Непонятно, что там происходит реально.
Hromoy
А это идея... У нас принимают где-нибудь?
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