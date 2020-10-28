Фитнес-индустрия снова просит о помощи. В этот раз у Роспотребнадзора

Национальное фитнес-сообщество (НФС, объединяет около 1,7 тыс. клубов) обратилось в Роспотребнадзор с просьбой принять единые требования к работе фитнес-клубов и ввести мораторий на взимание штрафов до февраля 2021 года. Как рассказали «Фонтанке» в НФС 28 октября, потери индустрии с апреля по сентябрь составили более 51 млрд рублей.



«В 2020 году российская фитнес-индустрия оказалась в тяжелейшей экономической ситуации — впервые за 30 лет своего существования. Из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, отрасль оказалась на грани выживания, утратив только за период локдауна 30% рынка и оставив без работы 140 тыс. человек. За II и III кварталы отрасль понесла колоссальные убытки в размере 51,38 млрд рублей — это почти треть годовой выручки всей отрасли за 2019 год», — говорится в обращении, адресованном главе Роспотребнадзора Анне Поповой (есть в распоряжении «Фонтанки»).

