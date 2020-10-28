Фитнес-индустрия снова просит о помощи. В этот раз у Роспотребнадзора
Национальное фитнес-сообщество (НФС, объединяет около 1,7 тыс. клубов) обратилось в Роспотребнадзор с просьбой принять единые требования к работе фитнес-клубов и ввести мораторий на взимание штрафов до февраля 2021 года. Как рассказали «Фонтанке» в НФС 28 октября, потери индустрии с апреля по сентябрь составили более 51 млрд рублей.
«В 2020 году российская фитнес-индустрия оказалась в тяжелейшей экономической ситуации — впервые за 30 лет своего существования. Из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, отрасль оказалась на грани выживания, утратив только за период локдауна 30% рынка и оставив без работы 140 тыс. человек. За II и III кварталы отрасль понесла колоссальные убытки в размере 51,38 млрд рублей — это почти треть годовой выручки всей отрасли за 2019 год», — говорится в обращении, адресованном главе Роспотребнадзора Анне Поповой (есть в распоряжении «Фонтанки»).
По данным НФС, ежемесячные траты фитнес-клубов на выполнение санитарно-эпидемиологических требований доходят до 200–300 тыс. рублей на одного участника рынка, реализация услуг за первую половину октября «просела» на 50–70%, а посещаемость снизилась почти вдвое. Кроме того, в НФС подчеркнули, что ограничения ударили не только по отрасли, но и по здоровью миллионов россиян, лишенных возможности укреплять иммунную систему и здоровье с помощью фитнеса.
«Причины отказов от физкультурно-спортивных услуг разные: финансовые трудности, которые настигли почти каждого второго россиянина в период первой волны коронавируса (потери бизнеса, работы, снижение дохода и т. п.), страх заражения и необходимость соблюдения дополнительных санитарных мер», — отметила президент НФС Елена Силина.
В середине октября НФС и Ассоциация операторов фитнес-индустрии (1,3 тыс. клубов) уже обращались с просьбой о помощи к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину.