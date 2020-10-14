Фитнес просит о помощи. Коронавирус уже забрал у бизнеса около 40 миллиардов

По данным издания, письма адресованы президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину. Из обращения АОФИ следует, что прекращение работы фитнес-клубов из-за пандемии привело к потере около 40 млрд рублей в первой половине 2020 года, в третьем квартале — к сокращению выручки до 50% (от результатов аналогичного периода 2019 года), а также к разорению 20% предпринимателей. В результате ассоциация обратилась к правительству с просьбой продлить отсрочки по кредитам на год вперед.

Ассоциации фитнес-индустрий Национальное фитнес-сообщество (объединяет около 1,7 тыс. клубов) и Ассоциация операторов фитнес-индустрии (1,3 тыс. клубов) обратились к правительству с просьбой о помощи. Как пишут «Ведомости» 14 октября, руководители объединений — Елена Силина и Ольга Киселева — заявили о падении доходов из-за пандемии на сумму около 40 млрд рублей.

НФС, в свою очередь, предложило ввести мораторий на возврат клиентам денежных средств до 2021 года, а после — разрешить постепенное перечисление средств равными долями в течение года, распространить меры поддержки, вне зависимости от кода ОКВЭД и реестра МСП, продлить срок действия субсидий на дезинфекцию (на которую ежемесячно уходит до 300 тыс. рублей) и прочие меры до января 2021 года.



Кроме того, по данным издания, НФС попросило на 4 года отказаться от увеличения кадастровой стоимости, снизить ставку налога на имущество до 0,3% в 2020 году и до 0,5% в 2021 году, возместить недополученные арендные платежи и ввести мораторий на рост тарифов на коммунальные услуги до 2023 года. В противном случае, по оценкам Елены Силиной, без государственной поддержки отрасль потеряет 70% игроков рынка и более 65 млрд рублей к концу года.



Как ранее писала «Фонтанка», в Петербурге во время карантина навсегда закрылись 15–20 % клубов — в основном маленькие проекты небольшой площади либо студии от 70 до 200 кв. м. Тогда же эксперты прогнозировали, что до конца года с рынка могут уйти около 60–70 % игроков.

