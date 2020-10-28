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28.10.2020 13:33
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Роскомнадзор вступился за российские СМИ. От Facebook, Twitter и Google снова требуют прекратить цензуру

Федеральная служба по надзору в сфере связи вновь требует от Facebook, Twitter и Google прекратить цензуру российских СМИ. По её данным, под ограничения иностранных компаний попали материалы десятка изданий.

Как сообщает служба 28 октября, в настоящее время Facebook, Twitter и Google ограничивают доступ к материалам порядка двадцати российких средств массовой информации, в том числе РИА Новости, Russia Today, Sputnik и «Россия-1».

Вместе с требованием Роскомнадзор направил компаниям решение суда Таганского района Москвы, который 22 октября признал ограничение показа документального фильма о теракте в Беслане журналиста ВГТРК Александра Рогаткина цензурой.

Фильм был показан на «России-1» 3 сентября, на следующий день телеканал выложил его на своём ютьюб-канале. YouTube, который принадлежит Google, ограничил показ картины дисклеймером о том, что «это видео может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей».

В Роскомнадзоре отмечают, что уже неоднократно указывали иностранным компаниям на дискриминацию российских изданий, однако обращения были проигнорированы.

«Попытки иностранного контроля российского медийного пространства приводят, в первую очередь, к неполучению гражданами России объективной информации», — указывается в релизе службы.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее также заявляла о цензуре со стороны Twitter и Facebook, которой подвергаются как российские СМИ, так и рядовые пользователи. По её словам, на них навешивают ярлыки ненадёжности, исключают из поиска и блокируют.

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Комментарии (7)

Modest_5e4ce41f7533b
Слезы поруганной свободы обжигают сердце Роскомнадзора.
hedgehog_
наверное это ихний асимметричный ответ рассиянским требованиям рассиянские налоги платить и хранить какие-то данные рассиянцев на рассиянской территории.
Alex001
Ахах, вот уж кто бы про цензуру вещал...
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