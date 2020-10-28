Роскомнадзор вступился за российские СМИ. От Facebook, Twitter и Google снова требуют прекратить цензуру

Федеральная служба по надзору в сфере связи вновь требует от Facebook, Twitter и Google прекратить цензуру российских СМИ. По её данным, под ограничения иностранных компаний попали материалы десятка изданий.



Как сообщает служба 28 октября, в настоящее время Facebook, Twitter и Google ограничивают доступ к материалам порядка двадцати российких средств массовой информации, в том числе РИА Новости, Russia Today, Sputnik и «Россия-1».

Вместе с требованием Роскомнадзор направил компаниям решение суда Таганского района Москвы, который 22 октября признал ограничение показа документального фильма о теракте в Беслане журналиста ВГТРК Александра Рогаткина цензурой.