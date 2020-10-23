Захарова заявила о цензуре со стороны Twitter и Facebook. Они «навешивают ярлыки и блокируют»

По словам Захаровой, российские власти ежедневно сталкиваются с монополизацией онлайн-пространств и отсутствием информационной прозрачности. «На российские средства массовой информации без суда и следствия навешивают ярлыки якобы ненадежности, исключают из поиска, блокируют, удаляют аккаунты», — заявила дипломат, 23 октября выступая на V Форуме молодых дипломатов стран БРИКС. Её слова приводит РИА Новости.

Москва полагает, что российские медиа и «рядовые» пользователи подвергаются дискриминации со стороны Twitter и Facebook. Сложившуюся ситуацию официальный представитель МИД РФ назвала открытой цензурой.

Как отметила Захарова, «особого» отношения удостаиваются не только отечественные медиа, но и несогласные с общепринятой политикой Запада простые пользователи и эксперты. Их называют «российскими ботами», «троллями» и лишают возможности высказывать своё мнение. «Очень опасная тенденция», — констатировала представитель МИД РФ.

В конце сентября Facebook массово заблокировал аккаунты «российских распространителей лжи». Под раздачу из-за иностранного вмешательства в дела других стран попали три группы аккаунтов, которыми якобы управляли из России. Менее чем за месяц до этого Facebook выловил внутри себя аккаунты «Фабрики троллей», о блокировке ряда аккаунтов, будто бы связанных с российскими пользователями, также рассказал Twitter.