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23.10.2020 14:45
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Захарова заявила о цензуре со стороны Twitter и Facebook. Они «навешивают ярлыки и блокируют»

Москва полагает, что российские медиа и «рядовые» пользователи подвергаются дискриминации со стороны Twitter и Facebook. Сложившуюся ситуацию официальный представитель МИД РФ назвала открытой цензурой.

По словам Захаровой, российские власти ежедневно сталкиваются с монополизацией онлайн-пространств и отсутствием информационной прозрачности. «На российские средства массовой информации без суда и следствия навешивают ярлыки якобы ненадежности, исключают из поиска, блокируют, удаляют аккаунты», — заявила дипломат, 23 октября выступая на V Форуме молодых дипломатов стран БРИКС. Её слова приводит РИА Новости.

Как отметила Захарова, «особого» отношения удостаиваются не только отечественные медиа, но и несогласные с общепринятой политикой Запада простые пользователи и эксперты. Их называют «российскими ботами», «троллями» и лишают возможности высказывать своё мнение. «Очень опасная тенденция», — констатировала представитель МИД РФ.

В конце сентября Facebook массово заблокировал аккаунты «российских распространителей лжи». Под раздачу из-за иностранного вмешательства в дела других стран попали три группы аккаунтов, которыми якобы управляли из России. Менее чем за месяц до этого Facebook выловил внутри себя аккаунты «Фабрики троллей», о блокировке ряда аккаунтов, будто бы связанных с российскими пользователями, также рассказал Twitter.

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Комментарии (10)

rumet
зря они так, конечно, там же ярчайшее свидетельство цены "базара" - сама харя буфетчицы мида на удалёнке
baddancer
Ну нужно же отличать превентивные меры по защите демократических ценностей от тоталитарной цензуры. Стыдно!
Голос Америки:
"Директор Службы внешней разведки России в последнее время часто стал выступать с политическими заявлениями".
И в другой статье, как ни в чём не бывало:
"Директор Национальной разведки США заявил, что Россия и Иран попытались вмешаться в президентские выборы".
Otkating
Танцуют все!!!
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