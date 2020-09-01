Facebook снова выловил внутри себя аккаунты «Фабрики троллей». Помогали искать сотрудники ФБР

Сообщения в блогах обеих компаний появились вечером 1 августа. Facebook утверждает, что удалил 13 аккаунтов и две страницы, связанные с «Агентством интернет-исследований», которое в СМИ чаще называют «Фабрикой троллей». Активность этих аккаунтов была направлена на Великобританию, США, Алжир и Египет. Соцсеть обратила внимание на страницы после уведомления из ФБР.

Социальные сети Facebook и Twitter рассказали о блокировке ряда аккаунтов, связанных с российскими пользователями. Записи были низкого качества и почти не репостились.

Twitter удалил пять аккаунтов, связанных с сайтом PeaceData. Как минимум несколько записей, утверждают в соцсети, были написаны реальными людьми, Twitter назвал их фрилансерами.



«Твиты из аккаунтов, связанных с Россией, были низкого качества и содержали спам, большинство из них получило мало лайков или ретвитов, если таковые вообще имелись. Записи мало повлияли на Twitter, были обнаружены и быстро удалены», - отметили в соцсети. Также сообщается, что все дальнейшие ссылки на материалы портала PeaceData будут блокироваться. На содержание материалов Twitter также указали из ФБР.



В июле президент США Дональд Трамп впервые публично сообщил, что кибернетическое командование страны в 2018 году атаковало сервера Агентства интернет-исследований по его указанию. «Фабрику троллей» связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, он сам эти связи отрицал. Агентство также якобы имело отношение к вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году. Сговор Трампа с российскими властями спецпрокурором Робертом Мюллером доказан не был. Москва утверждает, что в избирательный процесс не вмешивалась. Следующие президентские выборы в США состоятся 3 ноября.

