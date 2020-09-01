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01.09.2020 23:25
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Facebook снова выловил внутри себя аккаунты «Фабрики троллей». Помогали искать сотрудники ФБР

Социальные сети Facebook и Twitter рассказали о блокировке ряда аккаунтов, связанных с российскими пользователями. Записи были низкого качества и почти не репостились.

Сообщения в блогах обеих компаний появились вечером 1 августа. Facebook утверждает, что удалил 13 аккаунтов и две страницы, связанные с «Агентством интернет-исследований», которое в СМИ чаще называют «Фабрикой троллей». Активность этих аккаунтов была направлена на Великобританию, США, Алжир и Египет. Соцсеть обратила внимание на страницы после уведомления из ФБР.

Twitter удалил пять аккаунтов, связанных с сайтом PeaceData. Как минимум несколько записей, утверждают в соцсети, были написаны реальными людьми, Twitter назвал их фрилансерами.

«Твиты из аккаунтов, связанных с Россией, были низкого качества и содержали спам, большинство из них получило мало лайков или ретвитов, если таковые вообще имелись. Записи мало повлияли на Twitter, были обнаружены и быстро удалены», - отметили в соцсети. Также сообщается, что все дальнейшие ссылки на материалы портала PeaceData будут блокироваться. На содержание материалов Twitter также указали из ФБР.

В июле президент США Дональд Трамп впервые публично сообщил, что кибернетическое командование страны в 2018 году атаковало сервера Агентства интернет-исследований по его указанию. «Фабрику троллей» связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, он сам эти связи отрицал. Агентство также якобы имело отношение к вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году. Сговор Трампа с российскими властями спецпрокурором Робертом Мюллером доказан не был. Москва утверждает, что в избирательный процесс не вмешивалась. Следующие президентские выборы в США состоятся 3 ноября.

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Комментарии (1)

Имплантатор
Ну что же, в духе американской демократии. Если пост содержит иную точку зрения и набрал мало лайков- его надо удалить. И, конечно же, надо приплести мифическую "фабрику троллей", про которую всегда говорят, когда становится неприятно осознавать, что очень многие не разделяют американскую точку зрения ( и её поборников в России) на ряд событий.
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