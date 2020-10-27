Строители Лахта Центра получили правительственные премии в области науки и техники
Участники команды, возводившей в Петербурге Лахта Центр, стали лауреатами правительственных премий в области науки и техники. Соответствующее распоряжение дал председатель правительства Михаил Мишустин.
Награды присуждены «за разработку и создание конструктивно-технологических решений и модели управления строительством уникального высотного объекта», - говорится в тексте документа.
Премии правительства получили 10 человек. Среди них руководители и эксперты нескольких компаний и организаций, которые строили Лахта Центр.
«Строительство Лахта Центра – результат слаженной работы большой команды специалистов. Это и проведение научных исследований, и разработка новых строительных нормативов, и применение инновационных технологий и материалов, и многое другое. Несмотря на такой масштаб, нам понадобилось всего шесть лет, чтобы создать уникальный комплекс. Сегодня мы рады и горды, что Лахта Центр стал новой достопримечательностью и полноправной частью морского фасада Санкт-Петербурга», - отметила лауреат премии правительства РФ, руководитель проекта МФК «Лахта Центр», член правления ПАО «Газпром нефть» Елена Илюхина.
Напомним, вторую очередь Лахта Центра разрешили ввести в эксплуатацию в июле.