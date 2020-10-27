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27.10.2020 22:47
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Строители Лахта Центра получили правительственные премии в области науки и техники

Участники команды, возводившей в Петербурге Лахта Центр, стали лауреатами правительственных премий в области науки и техники. Соответствующее распоряжение дал председатель правительства Михаил Мишустин.

Награды присуждены «за разработку и создание конструктивно-технологических решений и модели управления строительством уникального высотного объекта», - говорится в тексте документа.

Премии правительства получили 10 человек. Среди них руководители и эксперты нескольких компаний и организаций, которые строили Лахта Центр.

«Строительство Лахта Центра – результат слаженной работы большой команды специалистов. Это и проведение научных исследований, и разработка новых строительных нормативов, и применение инновационных технологий и материалов, и многое другое. Несмотря на такой масштаб, нам понадобилось всего шесть лет, чтобы создать уникальный комплекс. Сегодня мы рады и горды, что Лахта Центр стал новой достопримечательностью и полноправной частью морского фасада Санкт-Петербурга», - отметила лауреат премии правительства РФ, руководитель проекта МФК «Лахта Центр», член правления ПАО «Газпром нефть» Елена Илюхина.

Напомним, вторую очередь Лахта Центра разрешили ввести в эксплуатацию в июле.

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Комментарии (4)

victor_k
Строителей Лахта-центра, его проектировщиков и авторов этой бессмысленной идеи, изуродовавшей город, надо расстрелять.
_Igor_
Ещё бы - такой распилдром подняли.
Grabber_5e4cdeaf8ac87
Странно, а что так мелко то оценили, почему не звания героев россии или на худой конец ордена и медали за заслуги перед отечеством
N-степени с мечами и бантами!!! :-)))))
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