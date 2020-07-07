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07.07.2020 19:53
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В Петербурге разрешили ввести в эксплуатацию вторую очередь Лахта Центра

Служба государственного строительного надзора выдала компании «Газпромнефть Восточно-Европейские проекты» разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди Лахта Центра. Соответствующая запись появилась в реестре Госстройнадзора накануне, 6 июля.

Вторая очередь представляет собой одно здание, состоящее из двух корпусов, соединенных внутренним двором, у подножия небоскреба. Его архитектор — Тони Кеттл — ранее возглавлял в компании RMJM авторский коллектив, разработавший архитектурную концепцию Лахта Центра. Вместе с ней площадь Лахта Центра перевалит за полмиллиона «квадратов».

Напомним, что сейчас в Лахта Центре идет внутренняя отделка, стоимость которой может достигнуть 3 млрд долларов.

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Комментарии (2)

kоt-obormot
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