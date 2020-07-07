В Петербурге разрешили ввести в эксплуатацию вторую очередь Лахта Центра
Служба государственного строительного надзора выдала компании «Газпромнефть Восточно-Европейские проекты» разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди Лахта Центра. Соответствующая запись появилась в реестре Госстройнадзора накануне, 6 июля.
Вторая очередь представляет собой одно здание, состоящее из двух корпусов, соединенных внутренним двором, у подножия небоскреба. Его архитектор — Тони Кеттл — ранее возглавлял в компании RMJM авторский коллектив, разработавший архитектурную концепцию Лахта Центра. Вместе с ней площадь Лахта Центра перевалит за полмиллиона «квадратов».
Напомним, что сейчас в Лахта Центре идет внутренняя отделка, стоимость которой может достигнуть 3 млрд долларов.