«Мне кажется, нужно идти на полный запрет». Председатель думского комитета по культуре — о 16+ для «Малыша и Карлсона»

Председатель думского комитета по культуре Елена Ямпольская в ходе заседания Совета при президенте РФ по культуре и искусству, прошедшего 27 октября, раскритиковала «абсурдную» возрастную маркировку произведений литературы и искусства.



«Позвольте мне просто наглядно показать, к чему приводит на практике применение 436-фз о защите детей от информации. «Тихий Дон» — «18+». Роман включен в школьную программу, но если его продадут или выдадут ребенку моложе 18-ти, последует наказание. Астафьев, Шукшин, Гранин — «16+». «Ромео и Джульетта» — «16+», героев два года как не было в живых, а нашим детям нельзя о них даже читать. «Библия», «Евангелие», «Коран» — «16+». Ольга Берггольц «Блокада Ленинграда» — «16+». Обратите внимание — это не рекомендации, как было в нашем с вами детстве, это императивы, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность».

