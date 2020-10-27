«Мне кажется, нужно идти на полный запрет». Председатель думского комитета по культуре — о 16+ для «Малыша и Карлсона»
Председатель думского комитета по культуре Елена Ямпольская в ходе заседания Совета при президенте РФ по культуре и искусству, прошедшего 27 октября, раскритиковала «абсурдную» возрастную маркировку произведений литературы и искусства.
«Позвольте мне просто наглядно показать, к чему приводит на практике применение 436-фз о защите детей от информации. «Тихий Дон» — «18+». Роман включен в школьную программу, но если его продадут или выдадут ребенку моложе 18-ти, последует наказание. Астафьев, Шукшин, Гранин — «16+». «Ромео и Джульетта» — «16+», героев два года как не было в живых, а нашим детям нельзя о них даже читать. «Библия», «Евангелие», «Коран» — «16+». Ольга Берггольц «Блокада Ленинграда» — «16+». Обратите внимание — это не рекомендации, как было в нашем с вами детстве, это императивы, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность».
Она также привела примеры, когда на телевидении и в интернете возрастная маркировка превращается в профанацию.
«Приключения Буратино» — «16+», «Аленький цветочек» — «16+», «Крокодил Гена» — «16+», «Малыш и Карлсон» — «16+», меня удивляет, почему не «18+»: мужчина без определенного рода занятий подозрительно дружит с маленьким мальчиком, мне кажется, нужно идти на полный запрет», — пошутила политик.
Также в рамках заседания обсуждалась поддержка кинотеатров, коронавирус в Большом театре и перспективы «культурного» контроля за деятельностью минстроя.
Напомним, летом минкульт выпустил приказ, в соответствии с которым книги с маркировкой 18+ должны в библиотеках храниться в помещениях, закрываемых на ключ или в отдельных шкафах, контролируемых сотрудниками.