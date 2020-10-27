Михаил Пиотровский предложил Путину возродить Росохранкультуру. «Над этим точно мы подумаем»

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский в ходе заседания Совета при президенте РФ по культуре и искусству, проходящего 27 октября, предложил возродить Росохранкультуру. Предложение было в целом поддержано главой государства.



Свою идею Пиотровский мотивировал переводом строительства в сфере культуры под эгиду Минстроя.



«Мы не можем допустить уже начавшееся уничтожение уникальной школы научной реставрации, прекрасную систему подготовки кадров реставрации, — подчеркнул он. — Нужно повысить возможности министерства культуры по контролю за качеством, а не за расходованием материалов и ценами. Нужно в каком-то виде, наверное, восстановить Росохранкультуру — может быть, в составе министерства культуры, возродить упраздненные полномочия сохранившихся еще реставрационных институций».

