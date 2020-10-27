Михаил Пиотровский предложил Путину возродить Росохранкультуру. «Над этим точно мы подумаем»
Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский в ходе заседания Совета при президенте РФ по культуре и искусству, проходящего 27 октября, предложил возродить Росохранкультуру. Предложение было в целом поддержано главой государства.
Свою идею Пиотровский мотивировал переводом строительства в сфере культуры под эгиду Минстроя.
«Мы не можем допустить уже начавшееся уничтожение уникальной школы научной реставрации, прекрасную систему подготовки кадров реставрации, — подчеркнул он. — Нужно повысить возможности министерства культуры по контролю за качеством, а не за расходованием материалов и ценами. Нужно в каком-то виде, наверное, восстановить Росохранкультуру — может быть, в составе министерства культуры, возродить упраздненные полномочия сохранившихся еще реставрационных институций».
Директор Эрмитажа предложил схему разделения полномочий между ведомствами: «Стройка и реконструкция — министерство строительства, реконструкция с реставрацией — надзор министерства культуры, реставрация и госохрана — министерство культуры».
Идею Пиотровского поддержал Владимир Путин. «Предложение правильное, обязательно над этим подумаем», — сказал президент.
«Мы боремся за сокращение аппарата, против раздувания структур, но если минстрой вобрал в себя все функции строительства, в том числе и по культуре, — конечно, без всякого сомнения, контроль за этим должна осуществлять профильная организация, — отозвался Владимир Путин. — Над этим точно мы подумаем. Только надо, чтобы эта бюрократическая структура не была препятствием на пути реализации любого проекта, который связан со строительством в области культуры».
Михаил Пиотровский не первый раз высказывается по поводу перевода культурных строек в полномочия минстроя. Ранее он говорил, что под руководством минкульта строительство слишком часто заканчивалось судебными процессами.