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27.10.2020 18:21
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Михаил Пиотровский предложил Путину возродить Росохранкультуру. «Над этим точно мы подумаем»

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский в ходе заседания Совета при президенте РФ по культуре и искусству, проходящего 27 октября, предложил возродить Росохранкультуру. Предложение было в целом поддержано главой государства.

Свою идею Пиотровский мотивировал переводом строительства в сфере культуры под эгиду Минстроя.

«Мы не можем допустить уже начавшееся уничтожение уникальной школы научной реставрации, прекрасную систему подготовки кадров реставрации, — подчеркнул он. — Нужно повысить возможности министерства культуры по контролю за качеством, а не за расходованием материалов и ценами. Нужно в каком-то виде, наверное, восстановить Росохранкультуру — может быть, в составе министерства культуры, возродить упраздненные полномочия сохранившихся еще реставрационных институций».

Директор Эрмитажа предложил схему разделения полномочий между ведомствами: «Стройка и реконструкция — министерство строительства, реконструкция с реставрацией — надзор министерства культуры, реставрация и госохрана — министерство культуры».

Идею Пиотровского поддержал Владимир Путин. «Предложение правильное, обязательно над этим подумаем», — сказал президент.

«Мы боремся за сокращение аппарата, против раздувания структур, но если минстрой вобрал в себя все функции строительства, в том числе и по культуре, — конечно, без всякого сомнения, контроль за этим должна осуществлять профильная организация, — отозвался Владимир Путин. — Над этим точно мы подумаем. Только надо, чтобы эта бюрократическая структура не была препятствием на пути реализации любого проекта, который связан со строительством в области культуры».

Михаил Пиотровский не первый раз высказывается по поводу перевода культурных строек в полномочия минстроя. Ранее он говорил, что под руководством минкульта строительство слишком часто заканчивалось судебными процессами.

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Комментарии (2)

260581461
Ну да, больше же деньги бюджетные, не на что тратить. Пора бы этого супчика очкастого, отправить на заслуженный отдых.
261887361
Конечно нужно возродить Росохранкультуру и убрать ГИОПы и проч "общественные" комиссии при Губернаторе по охране.....
Скоро начнут рушаться дома и мосты, пора ликвидровать"общественные"-Саморегулируемая организация (СРО) в области строительства.
Но где взять честных специалистов- чиновников?
Коррупция.Однако.
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