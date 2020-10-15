«В Минкульте стройки заканчиваются посадками и процессами». Пиотровский оценил передачу реставрации в Минстрой

«В министерстве [культуры] все стройки кончаются: а) низким качеством, б) тюремными посадками и процессами, — заявил Пиотровский 15 октября в рамках пресс-конференции, организованной «Интерфаксом». — Практически через одну. Министерство не справляется, это сложная работа. В строительной, реставрационной сфере создано мощное криминальное поле, с которым не справиться, которое умеет проводить конкурсы так, что выигрывает тот, кому надо, а кто надо — не умеет делать. Действительно Министерство культуры не справляется с тем, что было».

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский прокомментировал многочисленные скандалы в реставрационной сфере последних лет. По его словам, Минкульт не справлялся, а отрасль стала криминальной.

Согласно решению правительства, с октября Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации передается от Министерства культуры Минстрою. Из слов Пиотровского можно сделать вывод, что он одобряет это, но хочет новых форм контроля.



«Надо разработать новую систему контроля за тем, что делает Минстрой, но так, чтобы это совмещало умение реставраторов и умение строителей, — подчеркнул директор Эрмитажа. — Это сложная проблема, этот маятник все время колеблется: когда-то был Минстрой, потом Министерство культуры, потом опять Минстрой, но надо найти правильный алгоритм. Как его найти — не знаю. Я думаю, что поможет опыт работы учреждений культуры по реставрации и реконструкции. У нас есть опыт Эрмитажа, Русского музея, Консерватории, БДТ — я понимаю, что все, кроме Эрмитажа, звучит достаточно сложно, — но это опыт, на него опираясь, надо вырабатывать алгоритм, как это все проверять».



Напомним, только за последние годы несколько реставрационных проектов дирекции сопровождались уголовными делами. В сентябре в Москве были арестованы руководители компании «Меандр», которая работала подрядчиком по реставрации Биржи и Консерватории. Пиотровский сегодня вспоминал об этой истории.

