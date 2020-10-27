В Большом театре России коронавирусом заразились более ста человек

Владимир Урин напомнил, что при столь тяжелой эпидемиологической обстановке с начала сезона театр отменил всего один спектакль и смог открыть сезон премьерой с участием иностранных артистов, а также провести концерт Пласидо Доминго. Тем не менее в Большом ощутили зрительский спад.

«На сегодня больны 124 человека — три с лишним процента от работающих в Большом театре, — сказал он. — Это большое количество людей разных профессий — артистов, сотрудников технических цехов».

Гендиректор Большого театра России Владимир Урин в ходе заседания Совета при президенте РФ по культуре и искусству, проходящего 27 октября, рассказал о массовом заражении сотрудников театра коронавирусом.

«Люди боятся идти в театр», — пояснил он, обратившись к Владимиру Путину с просьбой о поддержке творческих коллективов, теряющих сейчас серьезную часть заработка.



В ходе этой же видеовстречи президент дал понять, что на заполняемость в 50% театрам жаловаться не стоит: «Нам нужно сделать так, чтоб не закрыться совсем».



«Мы будем делать все для того, чтобы учреждения культуры работали», — заверил Владимир Путин.



Ранее 27 октября стало известно о коронавирусе в Театре Ленсовета, Театре Российской армии и других творческих коллективах разных городов.

