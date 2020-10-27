Коронавирус — у актёров Театра им. Ленсовета. Среди затронутых болезнью — Сергей Мигицко
Коронавирусом заразились несколько артистов Театра им. Ленсовета. Как 27 октября сообщили «Фонтанке» в пресс-службе, болезнь у них протекает в лёгкой форме, госпитализация не потребовалась никому.
«Мы ни разу спектакли не отменяли, а только заменяли [актёрский состав]», — подчеркнули представители театра и добавили, что заболевшие уже идут на поправку. Точное число актёров с коронавирусом оперативно назвать не смогли.
Среди тех, кому диагностировали COVID-19, оказался народный артист России Сергей Мигицко. Он уже поправляется и ждёт второй отрицательный тест.
«Чувствую я себя нормально, надеюсь, очень скоро выйду на работу»,— подтвердил в разговоре с «Фонтанкой» артист.
Коронавирус затронул и другие петербургские театральные коллективы: так, спектакли отменяют в Большом драматическом театре им. Товстоногова, аналогичная ситуация произошла в МДТ. Там COVID обнаружен у художественного руководителя Льва Додина. Октябрьские спектакли перенесены на ноябрь.