Коронавирус — у актёров Театра им. Ленсовета. Среди затронутых болезнью — Сергей Мигицко

Коронавирусом заразились несколько артистов Театра им. Ленсовета. Как 27 октября сообщили «Фонтанке» в пресс-службе, болезнь у них протекает в лёгкой форме, госпитализация не потребовалась никому.



«Мы ни разу спектакли не отменяли, а только заменяли [актёрский состав]», — подчеркнули представители театра и добавили, что заболевшие уже идут на поправку. Точное число актёров с коронавирусом оперативно назвать не смогли.



Среди тех, кому диагностировали COVID-19, оказался народный артист России Сергей Мигицко. Он уже поправляется и ждёт второй отрицательный тест.

