Путин согласился поддержать кинотеатры — но за прокат российского кино

На заседании Совета при президенте РФ по культуре и искусству, прошедшего 27 октября, Владимир Путин одобрил предложение своего советника Владимира Толстого поддержать предприятия кинопроката в условиях противокоронавирусных ограничений — но с оговоркой: «те и в том объеме, которые прокатывают именно российские фильмы».

Ранее Владимир Толстой оценил сроки стабилизации работы театров, музеев, цирков и концертной деятельности, а также кинопоказа «к середине следующего, 2021 года».

«Такой длительный период вынужденной приостановки и даже ограничения деятельности без дополнительных мер поддержки не смогут безболезненно выдержать ни наши государственные учреждения, ни тем более негосударственный сектор творческих индустрий», — оценил он.



Владимир Толстой признал, что «субсидия из бюджета на 2020 год заведомо не покрыла всех необходимых расходов», а театры и музеи «исчерпали все накопленные ранее внебюджетные ресурсы».

«В текущем году для федеральных учреждений культуры выход найден: их государственные задания сокращены без уменьшения выделения субсидий, а также отложена уплата сбора по налогу на прибыль организаций, — сказал он. — Однако на региональном и муниципальном уровнях такие решения приняты не везде, и во многих регионах ситуация действительно близка к критической. Необходимо продлить действие этих мер как минимум на девять месяцев 2021 года и по возможности распространить их на территорию всей страны, всех регионов».

Отдельно советник президента выделил ситуацию вокруг кинотеатров.

«Рынок кинопоказа, наши кинотеатры, признаемся прямо, рухнул просто, — описал Толстой. — Уже сегодня ясно, что по итогам 2020 года доходы кинотеатральной сети сократятся на 60 процентов, в денежном выражении это примерно 35 миллиардов рублей».

