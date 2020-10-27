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27.10.2020 19:52
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Путин согласился поддержать кинотеатры — но за прокат российского кино

На заседании Совета при президенте РФ по культуре и искусству, прошедшего 27 октября, Владимир Путин одобрил предложение своего советника Владимира Толстого поддержать предприятия кинопроката в условиях противокоронавирусных ограничений — но с оговоркой: «те и в том объеме, которые прокатывают именно российские фильмы».

Ранее Владимир Толстой оценил сроки стабилизации работы театров, музеев, цирков и концертной деятельности, а также кинопоказа «к середине следующего, 2021 года».

«Такой длительный период вынужденной приостановки и даже ограничения деятельности без дополнительных мер поддержки не смогут безболезненно выдержать ни наши государственные учреждения, ни тем более негосударственный сектор творческих индустрий», — оценил он.

Владимир Толстой признал, что «субсидия из бюджета на 2020 год заведомо не покрыла всех необходимых расходов», а театры и музеи «исчерпали все накопленные ранее внебюджетные ресурсы».

«В текущем году для федеральных учреждений культуры выход найден: их государственные задания сокращены без уменьшения выделения субсидий, а также отложена уплата сбора по налогу на прибыль организаций, — сказал он. — Однако на региональном и муниципальном уровнях такие решения приняты не везде, и во многих регионах ситуация действительно близка к критической. Необходимо продлить действие этих мер как минимум на девять месяцев 2021 года и по возможности распространить их на территорию всей страны, всех регионов».

Отдельно советник президента выделил ситуацию вокруг кинотеатров.

«Рынок кинопоказа, наши кинотеатры, признаемся прямо, рухнул просто, — описал Толстой. — Уже сегодня ясно, что по итогам 2020 года доходы кинотеатральной сети сократятся на 60 процентов, в денежном выражении это примерно 35 миллиардов рублей».

По его данным, в стране после весеннего карантина не открылось 15 процентов кинотеатров, а в перспективе это будет иметь более широкие последствия.

«К концу нынешнего года эти потери могут составить уже 40 процентов, — сказал он. — Таким образом, утрата почти половины сети кинопоказа сделает, в свою очередь, нерентабельным отечественное кинопроизводство, прокат российских картин не сможет окупить расходы на производство при столь сократившемся количестве экранов».

Эту же мысль позднее в своем выступлении поддержал кинорежиссер Карен Шахназаров: «Если потеряем кинотеатры, будет трудно восстанавливать кинематограф».

Владимир Путин в свою очередь согласился с предложением поддержать кинотеатры — но «те и в том объеме, которые прокатывают именно российские фильмы».

Также в рамках заседания президент поддержал идею Михаила Пиотровского о воссоздании Росохранкультуры.

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Комментарии (7)

Урус-Баши
Не был вкино а тех пор, как кинотеатры стали попкорновыми салонами. И ние отощал от недостатка дутой курукузы. Чего и всем желаю. Последний раз был в кинотеатре Баррикада. До этого в Молодёжном. Вкусное мороженое там продавали. После фильма можно было пойтив бар Кавказский, где за вход брали 6 рублей. На низ можно былг узюзюкаться по полной.
kоt-obormot
Как забавно. Какой то жулик в одно рыло распоряжается бюджетом РФ. Тут дам, тут не дам. Совсем там берега попутали престарелые кооперативщики.
hal9000
Провести эксперимент тупо все кинотеатры закрыть..что будет??да ничего не будет..работники кинотеатров получают копейки они уже наши работу другую..заноют владельцы кинотеатров..им да ..зароботок еще поискать придется..кинотеатры это уже анохронизм..мертвечина..все они изжили себя..ну в третих странах там в азии в индии может еще воспринимается это как раньше голливуд..а сейчас..бред вообщекак например сейчас включить советский комп Электроника..ну да он работает чето можно там поковырять..но зачем он нужен??чисто вспомнить молодость?!..незнааааю...
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