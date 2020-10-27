Оснований закрывать дополнительное образование в Петербурге на время двухнедельных школьных каникул нет. За его сохранение высказались и родители, и Роспотребнадзор, сообщила вице-губернатор Ирина Потехина.



«Подвожу итоги опроса по работе площадок дополнительного образования во время каникул. Большинство родителей — почти 60% — поддержали вариант: "Пусть все работают в обычном режиме"» — написала она 27 октября на своей странице в «ВКонтакте».

По её словам, во-первых, посещение площадок дополнительного образования — дело сугубо добровольное. Во-вторых, стандартные группы в кружках — от 10 до 15 человек, а часть занятий — и вовсе индивидуальные, например музыкальные. В-третьих, все массовые мероприятия в учреждениях дополнительного образования временно приостановлены.