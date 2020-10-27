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Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
27.10.2020 18:16
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Потехина рассказала, почему в Петербурге не прикроют кружки, секции и музыкальные школы

Оснований закрывать дополнительное образование в Петербурге на время двухнедельных школьных каникул нет. За его сохранение высказались и родители, и Роспотребнадзор, сообщила вице-губернатор Ирина Потехина.

«Подвожу итоги опроса по работе площадок дополнительного образования во время каникул. Большинство родителей — почти 60% — поддержали вариант: "Пусть все работают в обычном режиме"» — написала она 27 октября на своей странице в «ВКонтакте».

По её словам, во-первых, посещение площадок дополнительного образования — дело сугубо добровольное. Во-вторых, стандартные группы в кружках — от 10 до 15 человек, а часть занятий — и вовсе индивидуальные, например музыкальные. В-третьих, все массовые мероприятия в учреждениях дополнительного образования временно приостановлены.

«Мы в ежедневном режиме контролируем ситуацию во всех учреждениях и отделениях дополнительного образования. На сегодняшний день ни на одной из 514 площадок нет групп, отправленных на карантин. Примерно 3,5 тысячи ребят занимаются в кружках дистанционно — в основном это школьники из тех классов, которые ещё во время учебы были отправлены на удаленку», — отметила вице-губернатор.

Как ранее писала «Фонтанка», в Петербурге почти полторы сотни классов встретили каникулы на удалёнке.

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Комментарии (3)

pregatus
Смотрите-ка, не надо закрывать, потому что (внимание!) нет оснований закрывать. Отличная логика.
262126571
Правильно, ничего делать не надо. Это проще всего. Пускай все работает. Все заражаются. Кто-то сдохнет, кто-то инвалидизируется.
bombaleilo
Наконец-то разродилась
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