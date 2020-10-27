Потехина рассказала, почему в Петербурге не прикроют кружки, секции и музыкальные школы
Оснований закрывать дополнительное образование в Петербурге на время двухнедельных школьных каникул нет. За его сохранение высказались и родители, и Роспотребнадзор, сообщила вице-губернатор Ирина Потехина.
«Подвожу итоги опроса по работе площадок дополнительного образования во время каникул. Большинство родителей — почти 60% — поддержали вариант: "Пусть все работают в обычном режиме"» — написала она 27 октября на своей странице в «ВКонтакте».
По её словам, во-первых, посещение площадок дополнительного образования — дело сугубо добровольное. Во-вторых, стандартные группы в кружках — от 10 до 15 человек, а часть занятий — и вовсе индивидуальные, например музыкальные. В-третьих, все массовые мероприятия в учреждениях дополнительного образования временно приостановлены.
«Мы в ежедневном режиме контролируем ситуацию во всех учреждениях и отделениях дополнительного образования. На сегодняшний день ни на одной из 514 площадок нет групп, отправленных на карантин. Примерно 3,5 тысячи ребят занимаются в кружках дистанционно — в основном это школьники из тех классов, которые ещё во время учебы были отправлены на удаленку», — отметила вице-губернатор.
Как ранее писала «Фонтанка», в Петербурге почти полторы сотни классов встретили каникулы на удалёнке.