FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +10
76.44р90.45р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
27.10.2020 17:30
7
Печать

С оцеплением, рамками и без камер. Выборг прощается с «неформальным хозяином города» — депутатом и бизнесменом Петровым

Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»

В Спасо-Преображенском соборе в Выборге прощаются с депутатом и предпринимателем Александром Петровым. Территория вокруг оцеплена, внутрь пускают через рамки металлоискателей. Об этом 27 октября пишет 47news.

«Прощание и отпевание Александра Петровича Петрова будут проходить в присутствии друзей и родственников, без камер. Внутри храма любая фото- или видеосъемка запрещена. Это воля семьи погибшего», — говорится на табличке, прикрепленной к одной из рамок.

Официальное время прощания — с 17 до 21 часов 27 октября, а также с 9 до 10 утра 28 октября. Затем будет проведена литургия и отслужена панихида.

Фото: 47news.ru
Фото: 47news.ru
Фото: 47news.ru
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»

Петров был убит прицельным выстрелом в грудь вечером 24 октября на выходе из своего банного комплекса в поселке Великое. Следствие полагает, что киллер следил за своей жертвой с берега реки, противоположного тому, на котором располагается коттедж бизнесмена. СК по Ленобласти возбудил уголовное дело по статье об убийстве по найму. Ход расследования будет контролировать сам Александр Бастрыкин.

О том, кем был погибший и почему после его смерти Выборг не спал, — читайте на «Фонтанке».

Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

graail
Братана и без воинских почестей.................Не порядок.
AGP
Флаги в Выборге приспущены, венок от Георгия Сергеевича прислан, кто знает?
syshsun
Че та не понял,а презик приехал на похороны.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний