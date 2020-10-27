С оцеплением, рамками и без камер. Выборг прощается с «неформальным хозяином города» — депутатом и бизнесменом Петровым
В Спасо-Преображенском соборе в Выборге прощаются с депутатом и предпринимателем Александром Петровым. Территория вокруг оцеплена, внутрь пускают через рамки металлоискателей. Об этом 27 октября пишет 47news.
«Прощание и отпевание Александра Петровича Петрова будут проходить в присутствии друзей и родственников, без камер. Внутри храма любая фото- или видеосъемка запрещена. Это воля семьи погибшего», — говорится на табличке, прикрепленной к одной из рамок.
Официальное время прощания — с 17 до 21 часов 27 октября, а также с 9 до 10 утра 28 октября. Затем будет проведена литургия и отслужена панихида.
Петров был убит прицельным выстрелом в грудь вечером 24 октября на выходе из своего банного комплекса в поселке Великое. Следствие полагает, что киллер следил за своей жертвой с берега реки, противоположного тому, на котором располагается коттедж бизнесмена. СК по Ленобласти возбудил уголовное дело по статье об убийстве по найму. Ход расследования будет контролировать сам Александр Бастрыкин.
О том, кем был погибший и почему после его смерти Выборг не спал, — читайте на «Фонтанке».