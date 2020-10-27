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27.10.2020 15:20
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Россия и Белоруссия договорились о совместной охране воздушных границ

Министерства обороны России и Белоруссии договорились о совместной охране внешних границ в воздушном пространстве в рамках единой региональной системы ПВО. Об этом и многом другом стороны поговорили в рамках коллегии ведомств, которая прошла в форме видеоконференцсвязи 27 октября.

Как сообщает «Белта», страны также обсудили план двустороннего сотрудничества на следующий год, совместного стратегического учения вооруженных сил «Запад-2021», а также работу по противодействию попыткам фальсификации причин, итогов и наследия Второй мировой войны и Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

О важности подобного взаимодействия между союзными государствами в рамках встречи высказался министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Это особенно важно в условиях сохраняющейся мировой нестабильности, когда растет недоверие в межгосударственных отношениях, предпринимаются попытки подорвать основы международного права, игнорируются интересы суверенных государств. Используя технологии цветных революций, США и их сателлиты целенаправленно нагнетают напряженность, расшатывают внутриполитическую ситуацию в ряде стран», — приводятся его слова на сайте ведомства.

Шойгу отметил, что совсем недавно при политической и финансовой поддержке Запада была предпринята попытка смены власти в Белоруссии. По его словам, среди прочего, это делалось с целью внести раскол в российско-белорусские отношения. «Решительно осуждаем такие действия и считаем неприемлемым вмешательство во внутренние дела других стран», — сказал министр обороны РФ. Он добавил, что наращивать свое передовое присутствие на границе союзного государства также продолжает НАТО.

Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

В белорусских городах уже третий месяц не утихают протесты, начавшиеся после президентских выборов, в которых, по данным ЦИК, победу одержал действующий глава страны Александр Лукашенко. Его главный оппонент Светлана Тихановская, представляющая объединенную оппозицию, заявила, что не признает результаты голосования, и выдвинула ультиматум, за которым последовала новая волна протестов. Евросоюз отреагировал на ситуацию в стране санкциями. Высказалась и Россия.

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Комментарии (3)

kоt-obormot
На границе тучи ходят хмуро,
Край суровый тишиной объят.
Otkating
Тиран тираны глаз не выклюет.
260551481
От Навального и Тихановской?!!
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