Министерства обороны России и Белоруссии договорились о совместной охране внешних границ в воздушном пространстве в рамках единой региональной системы ПВО. Об этом и многом другом стороны поговорили в рамках коллегии ведомств, которая прошла в форме видеоконференцсвязи 27 октября.



Как сообщает «Белта», страны также обсудили план двустороннего сотрудничества на следующий год, совместного стратегического учения вооруженных сил «Запад-2021», а также работу по противодействию попыткам фальсификации причин, итогов и наследия Второй мировой войны и Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.