Почти триста участников общенациональной забастовки и акций в её поддержку задержали за день в Белоруссии. Опубликованный правозащитниками список разрастается — протестующие к вечеру 26 октября продолжают собираться в колонны и перекрывать движение транспорта.

По данным правозащитного центра «Весна», к девяти вечера понедельника задержаны 290 человек. Большинство из них попались правоохранителям в Минске, при этом акции в белорусской столице продолжаются.

Минск. Послушайте, как люди поют в ТЦ «Рига». pic.twitter.com/M4BFJrj7Fu

Как пишет портал Tut.by, силовики зачистили от протестующих площадь Якуба Коласа, но люди вышли на проспект Независимости и частично остановили движение. Оттуда участники акции двинулись в сторону Октябрьской площади, их снова разогнали, но, по наблюдениям очевидцев, ненадолго.

Проезд на площадь Независимости перекрыт ГАИ, подступы к площади заставили ограждениями. Также омоновцы дежурят в подземном переходе, не давая пройти через него к площади.

Минск. Люди стали в цепь солидарности в Лошице. pic.twitter.com/H11WeqyIHp

Участники акций сообщают порталу, что в понедельник минимум трижды неизвестные обстреливали краской из пейнтбольных ружей «цепи солидарности». Досталось, тем, кто стоял у торгового центра «Момо», рядом с метро «Могилевская» и в разных местах на проспекте Дзержинского.

В воскресенье, 25 октября в Белоруссии прошел «День народного ультиматума» — протесты несогласных с результатами президентских выборов. После него экс-кандидат на пост главы государства от оппозиции Светлана Тихановская призвала сторонников к общенациональной забастовке.