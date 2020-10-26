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26.10.2020 21:50
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Список задержанных в Белоруссии разросся почти до 300 человек. В Минске против «цепей солидарности» пустили в ход пейнтбольные ружья

Почти триста участников общенациональной забастовки и акций в её поддержку задержали за день в Белоруссии. Опубликованный правозащитниками список разрастается — протестующие к вечеру 26 октября продолжают собираться в колонны и перекрывать движение транспорта.

По данным правозащитного центра «Весна», к девяти вечера понедельника задержаны 290 человек. Большинство из них попались правоохранителям в Минске, при этом акции в белорусской столице продолжаются.

Как пишет портал Tut.by, силовики зачистили от протестующих площадь Якуба Коласа, но люди вышли на проспект Независимости и частично остановили движение. Оттуда участники акции двинулись в сторону Октябрьской площади, их снова разогнали, но, по наблюдениям очевидцев, ненадолго.

Проезд на площадь Независимости перекрыт ГАИ, подступы к площади заставили ограждениями. Также омоновцы дежурят в подземном переходе, не давая пройти через него к площади.

Участники акций сообщают порталу, что в понедельник минимум трижды неизвестные обстреливали краской из пейнтбольных ружей «цепи солидарности». Досталось, тем, кто стоял у торгового центра «Момо», рядом с метро «Могилевская» и в разных местах на проспекте Дзержинского.

В воскресенье, 25 октября в Белоруссии прошел «День народного ультиматума» — протесты несогласных с результатами президентских выборов. После него экс-кандидат на пост главы государства от оппозиции Светлана Тихановская призвала сторонников к общенациональной забастовке.

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Комментарии (4)

Bobr Dobr
Добрый доктор Батька лечит местных майдаунов! Молодец!!!
медведь Дмитрий
Прикольно люди развлекаются !!!!. А говорили оппозиция крутая ....эх ,бойцы так себе ......как Кот -Обормот ( никакие )))))
Nafanka
Ну пусть блаженные походЮтЬ... Сами в себя из пентбола постреляют... ))) Остальных, видать, всё же не пустили из чёрносотенцев, тьфу из Небесносотенцев... ))) А то пришлось бы ещё 600 "коренных" в 101 поколении бульбашей отлавливать уже, явно, не с пентболом... )))
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