Путин о Белоруссии: Народу нужно самим спокойно разобраться с ситуацией
Владимир Путин заявил, что Россия не вмешивалась в ситуацию в Белоруссии, и выразил надежду, что никто другой также не будет вмешиваться. Об этом президент сказал 22 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
«Да, там мы видели этот турбулентный процесс. Но Россия не вмешивалась в то, что там происходило. Мы рассчитываем, что и никто не будет вмешиваться. Что никто не будет раскручивать в своих интересах этот конфликт и навязывать какие-то решения белорусскому народу», — заявил президент.
Он добавил, что нужно дать возможность «самим белорусам спокойно разобраться с ситуацией, принять соответствующие решения». «Может, эти решения лежат на пути принятия поправок в действующую конституцию или принятия новой конституции. Президент Лукашенко об этом сказал публично. Да, можно сказать: ну, он там сейчас напишет что-то себе на пользу, и это не имеет ничего общего с демократией. Вы знаете, все можно оболгать и на все можно посмотреть скептически.
Глава государства высказал мнение: то, что происходило в Белоруссии, «выгодно отличается от того, что происходило «на улицах некоторых крупных городов развитых демократий».
«Да, и жесткость была, может, даже неоправданная. Тогда пусть ответят те, кто это допустил. Но в целом, если посмотреть на картинки: во всяком случае в спину безоружному человеку никто не стрелял», — заметил президент.