FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +11
77.08р91.36р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
22.10.2020 20:04
6
Печать

Путин о Белоруссии: Народу нужно самим спокойно разобраться с ситуацией

Владимир Путин заявил, что Россия не вмешивалась в ситуацию в Белоруссии, и выразил надежду, что никто другой также не будет вмешиваться. Об этом президент сказал 22 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«Да, там мы видели этот турбулентный процесс. Но Россия не вмешивалась в то, что там происходило. Мы рассчитываем, что и никто не будет вмешиваться. Что никто не будет раскручивать в своих интересах этот конфликт и навязывать какие-то решения белорусскому народу», — заявил президент.

Он добавил, что нужно дать возможность «самим белорусам спокойно разобраться с ситуацией, принять соответствующие решения». «Может, эти решения лежат на пути принятия поправок в действующую конституцию или принятия новой конституции. Президент Лукашенко об этом сказал публично. Да, можно сказать: ну, он там сейчас напишет что-то себе на пользу, и это не имеет ничего общего с демократией. Вы знаете, все можно оболгать и на все можно посмотреть скептически.

Глава государства высказал мнение: то, что происходило в Белоруссии, «выгодно отличается от того, что происходило «на улицах некоторых крупных городов развитых демократий».

«Да, и жесткость была, может, даже неоправданная. Тогда пусть ответят те, кто это допустил. Но в целом, если посмотреть на картинки: во всяком случае в спину безоружному человеку никто не стрелял», — заметил президент.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

260786601
Выкопал ты Рыгорыч яму сам себе...
Modest_5e4ce41f7533b
Народ уже разобрался, а нам подсунут мнение "лучших людей города".
***_555
Поэтому подкинул братишке пару миллиардов у.е. и чуток ихтамнетов?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний