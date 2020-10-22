Путин о Белоруссии: Народу нужно самим спокойно разобраться с ситуацией

«Да, там мы видели этот турбулентный процесс. Но Россия не вмешивалась в то, что там происходило. Мы рассчитываем, что и никто не будет вмешиваться. Что никто не будет раскручивать в своих интересах этот конфликт и навязывать какие-то решения белорусскому народу», — заявил президент.

Владимир Путин заявил, что Россия не вмешивалась в ситуацию в Белоруссии, и выразил надежду, что никто другой также не будет вмешиваться. Об этом президент сказал 22 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Он добавил, что нужно дать возможность «самим белорусам спокойно разобраться с ситуацией, принять соответствующие решения». «Может, эти решения лежат на пути принятия поправок в действующую конституцию или принятия новой конституции. Президент Лукашенко об этом сказал публично. Да, можно сказать: ну, он там сейчас напишет что-то себе на пользу, и это не имеет ничего общего с демократией. Вы знаете, все можно оболгать и на все можно посмотреть скептически.

Глава государства высказал мнение: то, что происходило в Белоруссии, «выгодно отличается от того, что происходило «на улицах некоторых крупных городов развитых демократий».

«Да, и жесткость была, может, даже неоправданная. Тогда пусть ответят те, кто это допустил. Но в целом, если посмотреть на картинки: во всяком случае в спину безоружному человеку никто не стрелял», — заметил президент.