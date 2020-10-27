Ко Дню полиции в Петербурге появилась Аллея славы с портретами исторических личностей и современных героев в погонах
Аллея славы появилась 26 октября в Петербурге — к Дню полиции, который отмечается в России 10 ноября. Визуальный проект ГУ МВД расскажет горожанам о выдающихся личностях в истории полиции и действующих сотрудниках, проявивших отвагу на службе.
Портреты можно увидеть на улицах Северной столицы. Петербуржцы узнают на них таких выдающихся государственных деятелей, как первый генерал-полицмейстер Санкт-Петербурга Антон Мануилович Девиер, первый министр полиции Александр Дмитриевич Балашов и первый министр внутренних дел Виктор Павлович Кочубей.
Простые служители закона тоже не останутся без внимания. Это обычный городовой Антип Самсонов, который ценой своей жизни спас людей, остановив несущихся лошадей, околоточный надзиратель Алексей Тяпкин, спасший людей от несущейся тройки лошадей, и Павел Дмитриевич Винокурцев — участковый уполномоченный милиции блокадного Ленинграда, который ценой собственной жизни во время бомбежки спас жизнь ребенка.
Проект познакомит горожан и с 23 современниками, которые в данный момент служат в регионе. Выполняя свой долг, они проявили мужество и отвагу. Некоторых из них отлично знают читатели «Фонтанки». Например, Наиля Исламова, участкового, который спас детей в Рыбацком от потерявшей рассудок матери. Или скромного сотрудника туристической полиции Дмитрия Зайцева, который дважды спасал людей из канала Грибоедова.