Аллея славы появилась 26 октября в Петербурге — к Дню полиции, который отмечается в России 10 ноября. Визуальный проект ГУ МВД расскажет горожанам о выдающихся личностях в истории полиции и действующих сотрудниках, проявивших отвагу на службе.



Портреты можно увидеть на улицах Северной столицы. Петербуржцы узнают на них таких выдающихся государственных деятелей, как первый генерал-полицмейстер Санкт-Петербурга Антон Мануилович Девиер, первый министр полиции Александр Дмитриевич Балашов и первый министр внутренних дел Виктор Павлович Кочубей.

