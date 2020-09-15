ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти показало видео, на котором запечатлены события сегодняшнего утра. На кадрах видно, как инспектор полиции подбегает к стоящей у ограды девушке, обнимает её и вытаскивает на пешеходную дорожку, а затем отводит на другую сторону набережной.

Стало известно имя сотрудника полиции, который утром 15 сентября спас расстроенную 22-летнюю девушку на канале Грибоедова в Петербурге. Героем оказался известный читателям «Фонтанки» лейтенант Дмитрий Зайцев. Минувшей зимой он бесстрашно прыгал в ледяную воду, чтобы спасти молодого человека, тонущего у Ново-Конюшенного моста.

В разговоре с корреспондентом «Фонтанки» Дмитрий, смеясь, отметил, что канал Грибоедова никак его не отпускает. «Это ж надо, на том же месте и почти в то же время дня!» — обратил внимание на совпадение лейтенант. Полицейский отметил, что коллеги тоже удивились. Кажется, у Дмитрия сама собой определилась узкая специализация — спасение людей на воде.



Инспектор спецроты полка патрульно-постовой службы полиции Дмитрий Зайцев родом из Архангельской области. Он серьёзно относится к своей работе и любит её за общение с интеллигентными людьми и красивые виды, открывающиеся во время патрулирования улиц. Интервью с Дмитрием читайте на «Фонтанке».



Напомним, во вторник около 11 утра машину патрульно-постовой службы остановил прохожий. Он указал на босую девушку, стоящую на каменном берегу канала Грибоедова, которая держалась за ограду на вытянутых руках и потухшим взглядом смотрела в воду. Увидев полицию, она попыталась сигануть вниз, но Дмитрий Зайцев подбежал к девушке и с силой обнял её, чтобы перетащить через ограждение. Ему удалось. Из заплаканной спасённой Офелии удалось вытянуть только имя и возраст: Даша, 22 года. Судя по соцсетям, она приехала из сибирского Ангарска. Страницу давно забросила, на ней — всё, что свойственно многим подросткам: депрессивные музыка и картинки.