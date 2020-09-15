В центре Петербурга патрульный полицейский обнял босоногую девушку и спас ей жизнь

Жертву осенней хандры пришлось спасать полицейским в центре Петербурга утром 15 сентября. Приехавшая из Сибири девушка хотела сгинуть в водах канала Грибоедова. К счастью для неё, рядом проходили патрульные. Теперь Офелии предстоит лечение в психдиспансере на Обводном канале.



Как стало известно «Фонтанке», полицейские застали героиню на пересечении набережной и Ломоносова. Она стояла босая, взор её был устремлён в воду. Когда же незнакомка увидела наряд, то попыталась сигануть вниз. Патрульные поняли, что медлить нельзя. Один из них подбежал к девушке и крепко её обнял, чтобы вытащить. У него получилось.

