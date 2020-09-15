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15.09.2020 15:32
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В центре Петербурга патрульный полицейский обнял босоногую девушку и спас ей жизнь

Жертву осенней хандры пришлось спасать полицейским в центре Петербурга утром 15 сентября. Приехавшая из Сибири девушка хотела сгинуть в водах канала Грибоедова. К счастью для неё, рядом проходили патрульные. Теперь Офелии предстоит лечение в психдиспансере на Обводном канале.

Как стало известно «Фонтанке», полицейские застали героиню на пересечении набережной и Ломоносова. Она стояла босая, взор её был устремлён в воду. Когда же незнакомка увидела наряд, то попыталась сигануть вниз. Патрульные поняли, что медлить нельзя. Один из них подбежал к девушке и крепко её обнял, чтобы вытащить. У него получилось.

Спасённая представилась Дашей. Ей 22 года, и, судя по страничке в социальных сетях, приехала она из Ангарска. После беседы сибирячка на карете скорой помощи отправилась в психоневрологический диспансер.

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Комментарии (4)

iphonedimona
Кому суждено утонуть, того не повесят. И не вылечат. А теперь и Обводный канал рядом...
RemyMartin
Оводовская землячка.
Jot
Возможно, у нее как раз здоровая психика была. Отравилась в реальности Питера. Это живущие здесь привыкли к чопорной равнодушной красоте города. И к уродству где-то, тоже чопорному. Люди, нашедшие свое место идут мимо друг друга. Питеру все равно.
Желаю ей удачи. Скорее личная проблема, но как жаль таких.
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