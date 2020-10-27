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27.10.2020 11:01
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Путин по телефону пригласил Хабиба Нурмагомедова в Кремль

Президент России Владимир Путин пригласил завершившего карьеру Хабиба Нурмагомедова в Кремль. Об этом во вторник, 27 октября, пишет журналист ESPN Бретт Окамото со ссылкой на менеджера бойца Ризвана Магомедова.

«Президент России Владимир Путин сегодня поговорил с Хабибом по телефону и пригласил его в Кремль в Москве. Завтра Хабиб вылетает из Дубая в Дагестан», — написал Окамото.

В 2018 году Путин уже встречался с Нурмагомедовым после его победы над Конором Макгрегором.

В минувшую субботу, 24 октября, Нурмагомедов победил удушающим приемом американского бойца Джастина Гейджи в рамках турнира UFC 254. После завершения схватки Хабиб объявил о завершении карьеры. О том, как завершал карьеру величайший боец смешанных единоборств, читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (12)

Modest_5e4ce41f7533b
Зря говорят, что у нас социальные лифты не работают. А тут, вообще, не лифт, а катапульта.
EveReady
Культ силы близок деду. Вообще много внимания этому виду "спорта" уделяют последнее время. По факту пещерная драка за большие деньги.
ptkanalyt
На место Рамзана прочит.
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