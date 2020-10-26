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26.10.2020 23:55
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Нападающий СКА Бурдасов: После коронавируса долго не могли прийти в себя — задыхались на льду

Хоккеистам хоккейного клуба СКА пришлось непросто в первое время после выздоровления от коронавируса. Об этом рассказал нападающий армейцев Антон Бурдасов журналистам после победного матча с омским «Авангардом» 26 октября.

«Вы знаете, что нас затронула пандемия, мы долго не могли прийти в себя — задыхались на льду, были в плохой физической форме. Но, как показал сегодняшний матч, это прошло. Все, кто болел коронавирусом, знают, что до полутора месяцев потом тяжело дышать, хотя по медицинским показаниям все нормально. Сейчас это отступило, ребята продышались, вирус покинул организм», — заявил Бурдасов.

Ранее вице-президент СКА Роман Ротенберг рассказывал «Фонтанке», что был момент, когда в системе СКА болели одновременно 60 хоккеистов.

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Комментарии (2)

virusanet
Различают несколько основных видов осложнений при гриппе:

лёгочные: бактериальная пневмония, геморрагическая пневмония, формирование абсцесса лёгкого, образование эмпиемы, острый респираторный дистресс-синдром.
внелёгочные: бактериальные риниты, синуситы, отиты, трахеиты, вирусный энцефалит, менингит, неврит, радикулоневрит, поражение печени синдром Рея, миокардит, токсико-аллергический шок.
Чаще всего летальные исходы при гриппе наблюдаются среди детей младше 2 лет и пожилых людей старше 65 лет
virusanet
/вирус покинул организм/

вместе с остатками под шлемом чего.
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