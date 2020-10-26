Нападающий СКА Бурдасов: После коронавируса долго не могли прийти в себя — задыхались на льду

Хоккеистам хоккейного клуба СКА пришлось непросто в первое время после выздоровления от коронавируса. Об этом рассказал нападающий армейцев Антон Бурдасов журналистам после победного матча с омским «Авангардом» 26 октября.



«Вы знаете, что нас затронула пандемия, мы долго не могли прийти в себя — задыхались на льду, были в плохой физической форме. Но, как показал сегодняшний матч, это прошло. Все, кто болел коронавирусом, знают, что до полутора месяцев потом тяжело дышать, хотя по медицинским показаниям все нормально. Сейчас это отступило, ребята продышались, вирус покинул организм», — заявил Бурдасов.