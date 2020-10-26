Хет-трик Галимова помог СКА победить «Авангард»

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда», который прошел в понедельник, 26 октября, в Санкт-Петербурге. Армейцы с Невы выиграли со счетом 5:2.



Голы за СКА забили Эмиль Галимов (32, 42 и 56 минута), Антон Бурдасов (40) и Кирилл Марченко (59). У «Авангарда» отличились Наиль Якупов (31) и Дамир Шарипзянов (33).

СКА продолжает удерживать второе место в Западной конференции. Следующий матч петербуржцы проведут также дома 28 октября против «Куньлуня».