FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +10
76.44р90.45р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
26.10.2020 22:13
0
Печать

Хет-трик Галимова помог СКА победить «Авангард»

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда», который прошел в понедельник, 26 октября, в Санкт-Петербурге. Армейцы с Невы выиграли со счетом 5:2.

Голы за СКА забили Эмиль Галимов (32, 42 и 56 минута), Антон Бурдасов (40) и Кирилл Марченко (59). У «Авангарда» отличились Наиль Якупов (31) и Дамир Шарипзянов (33).

СКА продолжает удерживать второе место в Западной конференции. Следующий матч петербуржцы проведут также дома 28 октября против «Куньлуня».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний