Смольный усилил коронавирусный режим в одиночку. Полиция к рейдам пока не присоединилась, Росптребнадзор прислал пятерых
26 октября в Петербурге усилен контроль за соблюдением коронавирусных правил. В рейдах задействовано в два раза больше сотрудников, а число объектов проверок выросло втрое, сообщила пресс-служба Смольного. «Обстановка осложняется. И нам необходимо неукоснительно соблюдать требования Роспотребнадзора. С сегодняшнего дня — жесткий контроль», — цитирует пресс-релиз слова губернатора Александра Беглова.
Как пояснили «Фонтанке» в Ситуационном центра по вопросам соблюдения стандартов безопасности, сегодня на борьбу с ковид-диссидентами вышли 200 гражданских госслужащих и еще 200 человек группы информирования, в которую вошли чиновники, сотрудники муниципалитетов и волонтеры. У последних нет полномочий составлять протоколы, они лишь рассказывают о необходимости соблюдения правил работы.
Ранее в Смольном пообещали усилить рейды, пригласив в них Роспотребнадзор и полицию. По данным ситуационного центра, санитарное ведомство 26 октября выделило пятерых сотрудников. Но в течение недели состав усилится, рассчитывают чиновники.
А вот полиция к проверкам пока не присоединилась. Соответствующее письмо вице-губернатор Евгений Елин, по информации «Фонтанки», направил на имя начальника ГУ МВД Романа Плугина утром 26 октября, но ответа на него пока не поступило.
О том, как проходили рейды без полиции, читайте в репортаже «Фонтанки».