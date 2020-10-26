Смольный усилил коронавирусный режим в одиночку. Полиция к рейдам пока не присоединилась, Росптребнадзор прислал пятерых

26 октября в Петербурге усилен контроль за соблюдением коронавирусных правил. В рейдах задействовано в два раза больше сотрудников, а число объектов проверок выросло втрое, сообщила пресс-служба Смольного. «Обстановка осложняется. И нам необходимо неукоснительно соблюдать требования Роспотребнадзора. С сегодняшнего дня — жесткий контроль», — цитирует пресс-релиз слова губернатора Александра Беглова.



Как пояснили «Фонтанке» в Ситуационном центра по вопросам соблюдения стандартов безопасности, сегодня на борьбу с ковид-диссидентами вышли 200 гражданских госслужащих и еще 200 человек группы информирования, в которую вошли чиновники, сотрудники муниципалитетов и волонтеры. У последних нет полномочий составлять протоколы, они лишь рассказывают о необходимости соблюдения правил работы.