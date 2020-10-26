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26.10.2020 20:43
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В Петербурге суд отказал знахарю, который требовал от Смольного признать своё занятие работой

Целитель Александр Найдёнов, который ратовал за регламент занятий народной медициной в Петербурге, не нашёл понимания в Куйбышевском районном суде. В удовлетворении его исковых требований отказано.

О решении, принятом не в пользу Найдёнова, 26 октября сообщает объединённая пресс-служба судов города. Петербуржец нашёл себя в народном целительстве, но не смог получить разрешение на работу. После очередного отказа с объяснением, что в городе нет установленного порядка выдачи документов для специалистов такого профиля, он затеял судебную тяжбу.

Истец утверждал, что подобный пробел в правовом регулировании нарушает его гражданские права, так что бездействующий комитет по здравоохранению должен разработать и утвердить порядок занятий народной медициной, а заодно и оплатить 15 тысяч судебных издержек.

Исковое заявление к комитету принято в феврале, в качестве заинтересованных лиц привлечены Минздрав и правительство города.

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Комментарии (2)

ProstoZloy
Да-а-а, вот если бы в результате его врачевания маски намертво к лицу прирастали... Такому знахарю работа бы даже в Смольном нашлась! ;)
мухомор
я и сам своего рода знахарь
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