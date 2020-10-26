В Петербурге суд отказал знахарю, который требовал от Смольного признать своё занятие работой

Целитель Александр Найдёнов, который ратовал за регламент занятий народной медициной в Петербурге, не нашёл понимания в Куйбышевском районном суде. В удовлетворении его исковых требований отказано.



О решении, принятом не в пользу Найдёнова, 26 октября сообщает объединённая пресс-служба судов города. Петербуржец нашёл себя в народном целительстве, но не смог получить разрешение на работу. После очередного отказа с объяснением, что в городе нет установленного порядка выдачи документов для специалистов такого профиля, он затеял судебную тяжбу.