В Петербурге суд отказал знахарю, который требовал от Смольного признать своё занятие работой
Целитель Александр Найдёнов, который ратовал за регламент занятий народной медициной в Петербурге, не нашёл понимания в Куйбышевском районном суде. В удовлетворении его исковых требований отказано.
О решении, принятом не в пользу Найдёнова, 26 октября сообщает объединённая пресс-служба судов города. Петербуржец нашёл себя в народном целительстве, но не смог получить разрешение на работу. После очередного отказа с объяснением, что в городе нет установленного порядка выдачи документов для специалистов такого профиля, он затеял судебную тяжбу.
Истец утверждал, что подобный пробел в правовом регулировании нарушает его гражданские права, так что бездействующий комитет по здравоохранению должен разработать и утвердить порядок занятий народной медициной, а заодно и оплатить 15 тысяч судебных издержек.
Исковое заявление к комитету принято в феврале, в качестве заинтересованных лиц привлечены Минздрав и правительство города.