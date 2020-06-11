В Петербурге «народный целитель» через суд требует от Смольного признать свое занятие «работой»

Куйбышевский районный суд принял к производству исковое заявление Александра Найденова к комитету по здравоохранению Петербурга, в котором тот просит признать бездействие городского ведомства и обязать его разработать нормативный акт, который бы регулировал порядок занятий народной медициной.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов города 11 июня, Найденов, как представитель указанной выше сферы деятельности, несколько раз обращался в комитет, чтобы получить официальное разрешение на свою работу. Однако неоднократно получал от ведомства отказ, так как оно, по словам его представителей, не имеет установленного порядка выдачи подобных документов.

