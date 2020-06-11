В Петербурге «народный целитель» через суд требует от Смольного признать свое занятие «работой»
Куйбышевский районный суд принял к производству исковое заявление Александра Найденова к комитету по здравоохранению Петербурга, в котором тот просит признать бездействие городского ведомства и обязать его разработать нормативный акт, который бы регулировал порядок занятий народной медициной.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов города 11 июня, Найденов, как представитель указанной выше сферы деятельности, несколько раз обращался в комитет, чтобы получить официальное разрешение на свою работу. Однако неоднократно получал от ведомства отказ, так как оно, по словам его представителей, не имеет установленного порядка выдачи подобных документов.
Истец просит суд не только обязать ответчика установить порядок занятий народной медициной, но и утвердить его в течение следующих трех месяцев, а также оплатить понесенные им судебные издержки в размере 15 тысяч рублей.
В качестве заинтересованных лиц по этому делу привлечены министерство здравоохранения РФ и правительство Петербурга.