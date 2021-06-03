Учёные раскрыли тайну древнего горшка: цыплёнка расчленили для чёрной магии

Исследователи Йельского университета изучили керамический сосуд возрастом более двух тысяч лет, найденный в 2006 году на площади Афинская Агора в Греции. Он был заполнен костями курицы.
Как сообщает 3 июня РИА Новости со ссылкой на Live science, учёные установили, что горшок, вероятно, предназначался для чёрного магического обряда — в целях наложения страшного проклятия.
«В горшке были расчлененные голова и нижние конечности молодого цыпленка, не старше семи месяцев», — пояснила историк Джессика Ламонт, профессор Йельского университета. По её словам, выкручивая и прокалывая голову и голени курицы, колдуны надеялись так же повредить голову и голени своих жертв. Имя жертвы вырезали на сосуде. На исследованном горшке 55 таких записей. Они плохо сохранились, но удалось установить, что их наносили разные люди.
«Эти надписи определённо делали люди, которые хорошо знали, как наложить мощное проклятие», — прокомментировала Джессика Ламонт.
Для чего кому-то понадобилось наказать сразу 55 человек, неизвестно. По одной из версий, это было связано с неким судом. В конце IV века до нашей эры судебные разбирательства в Афинах были обычным делом. Возможно, маги пытались воздействовать на всех участников процесса, включая обидчиков, свидетелей и даже членов их семей.
Сосуд нашли на месте здания, которое использовали ремесленники. Поэтому учёные предполагают, что порчу наводили из-за конфликта на производстве.