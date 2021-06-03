Учёные раскрыли тайну древнего горшка: цыплёнка расчленили для чёрной магии

Исследователи Йельского университета изучили керамический сосуд возрастом более двух тысяч лет, найденный в 2006 году на площади Афинская Агора в Греции. Он был заполнен костями курицы.



Как сообщает 3 июня РИА Новости со ссылкой на Live science, учёные установили, что горшок, вероятно, предназначался для чёрного магического обряда — в целях наложения страшного проклятия.



«В горшке были расчлененные голова и нижние конечности молодого цыпленка, не старше семи месяцев», — пояснила историк Джессика Ламонт, профессор Йельского университета. По её словам, выкручивая и прокалывая голову и голени курицы, колдуны надеялись так же повредить голову и голени своих жертв. Имя жертвы вырезали на сосуде. На исследованном горшке 55 таких записей. Они плохо сохранились, но удалось установить, что их наносили разные люди.

