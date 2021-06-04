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Почти год управляющая ТСЖ в Петербурге жила счастливой после снятия порчи. Потом стало жалко двух миллионов

Полиция задержала женщину, которая сняла порчу с петербурженки за 2 млн деньгами и драгоценностями

За сутки сотрудники полиции Выборгского района Петербурга нашли «целительницу», которая обманула жительницу Петербурга еще в сентябре прошлого года.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 4 июня, 62-летняя управляющая ТСЖ обратилась в правоохранительные органы района 1 июня. Она сообщила, что осенью 2020 года к ней подошла женщина и стала уверять её, что на нее навели порчу. Так как работа у пенсионерки нервная и связанная с конфликтами с людьми, то она поверила даме и пригласила её домой. Там «целительница» убедила её передать ей за услуги 195 тысяч рублей, а также ювелирные изделия на общую сумму 1,8 миллиона рублей.

По подозрению в совершении данного преступления оперативники задержали 51-летнюю женщину, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражу.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК РФ.

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