Почти год управляющая ТСЖ в Петербурге жила счастливой после снятия порчи. Потом стало жалко двух миллионов

За сутки сотрудники полиции Выборгского района Петербурга нашли «целительницу», которая обманула жительницу Петербурга еще в сентябре прошлого года.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 4 июня, 62-летняя управляющая ТСЖ обратилась в правоохранительные органы района 1 июня. Она сообщила, что осенью 2020 года к ней подошла женщина и стала уверять её, что на нее навели порчу. Так как работа у пенсионерки нервная и связанная с конфликтами с людьми, то она поверила даме и пригласила её домой. Там «целительница» убедила её передать ей за услуги 195 тысяч рублей, а также ювелирные изделия на общую сумму 1,8 миллиона рублей.
По подозрению в совершении данного преступления оперативники задержали 51-летнюю женщину, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражу.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК РФ.