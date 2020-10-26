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26.10.2020 19:12
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Путин поручил Мишустину разработать критерии для превышения нормативов дефицита бюджетов и госдолга субъектов на 2021 год

Президент России Владимир Путин поручил разработать критерии возможного превышения предельных показателей дефицита бюджетов и госдолга субъектов Федерации на 2021 год. Соответствующее поручение 26 октября опубликовано на сайте Кремля по итогам расширенного заседания президиума Госсовета.

Предельные показатели дефицита бюджета и госдолга установлены соглашениями о реструктуризации задолженности регионов по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета. Федеральный центр решил дать регионам возможность превысить этот порог, учитывая их расходы на борьбу с пандемией коронавируса и ее последствиями, а также из-за снижения налоговых и неналоговых доходов.

Помимо этого, должны быть разработаны критерии неприменения к регионам ответственности за превышение этих нормативов, а также за недостижение показателей по соглашениям, предусматривающим меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов субъектов.

Доклад об исполнении поручения должны предоставить премьер-министр РФ Михаил Мишустин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер до 15 января 2021 года.

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Комментарии (1)

kоt-obormot
Ну, какие налоги и акцЫзы еще придумают на радость россейскому потреоту в 2021 году?
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