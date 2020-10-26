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26.10.2020 14:18
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«Единую карту петербуржца» рекламирует «стоковая» семья

«Единую карту петербуржца» в метрополитене рекламирует счастливая семья, фото которой продается в фотобанке Shuttrrstock. На особенность обратил внимание журналист Андрей Захаров.

Согласно информации с сайта фотобанка, права на изображение принадлежат компании Wavebreak Media, прописанной в Ирландии. В описании сайта указано, что контент фирма получает со всего мира.

Этих же счастливых людей можно увидеть на главной странице сайта семейного психологического центра в США, адвоката по семейным вопросам в Коннектикуте, тесте на знание терминов родственных связей на русскоязычном сайте, румынском сайте о воспитании детей.

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Комментарии (1)

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