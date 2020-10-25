Участок убитого бизнесмена и депутата Петрова под Выборгом охраняет полиция
Полиция дежурит у въезда на участок застреленного депутата и предпринимателя Александра Петрова второй день. Следственные действия продолжаются. Фотографии поста, разместившегося у дома охраны, публикует 25 октября 47news.
61-летний Петров был убит прицельным выстрелом в грудь https://www.fontanka.ru/2020/10/25/69516439/ накануне вечером на выходе из своего банного комплекса в посёлке Великое. Следствие полагает, что киллер следил за своей жертвой с берега реки, противоположного тому, на котором располагается коттедж бизнесмена. СК по Ленобласти возбудил уголовное дело по статье об убийстве по найму. Ход расследования будет контролировать сам Александр Бастрыкин.
Почему Петрова называли «хозяином Выборга» — читайте здесь.
Нынешнее состояние одного из самых влиятельных людей города в открытых источниках описывается довольно скудно. После того как Александр Петров расстался со своими портовыми активами в городе (самый заметный из них — «Выборгский судостроительный завод») и топливным бизнесом («Выборгская топливная компания»), его публичные бизнес-интересы сосредоточились на недвижимости. Речь и о большой гостинице «Дружба», и о нескольких торговых комплексах, и даже о помещениях в Каменногорске, которые занимает местная администрация. Кроме того, есть у него доля и в мусорном бизнесе (ООО «Расэм», выручка 308 млн рублей в 2019 году), и в транспортном (автобусные перевозки ООО «Транслайн», 54 млн рублей). Кроме того, оставались у Петрова интересы и в портовом бизнесе — в мурманском ООО «ПМТ» (548 млн рублей), а также для души — небольшое охотхозяйство и спортивный клуб «Фаворит».