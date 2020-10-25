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25.10.2020 17:09
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На Васильевском острове более сотни китайцев выстроились в очередь. Они пришли за медицинскими масками

Очередь из китайцев выстроилась 25 октября на 9-й линии Васильевского острова от ресторана «Панда» до школы № 27. Как рассказала «Фонтанке» читательница Анна, у заведения была организована раздача масок от китайской диаспоры для соотечественников. Около сотни человек выстроились вдоль тротуара, абсолютное большинство — в защитных масках.

Фото: Анна

Тем не менее местные жители выразили недовольство таким большим скоплением людей около жилых домов. В ресторане «Панда» на звонок «Фонтанки» не ответили. В РОО «Китайское общество Санкт-Петербурга» также никто не снял трубку.

Дарья

Ношение защитных масок является обязательным в общественном транспорте в Петербурге. В большинстве городских магазинов покупателей без масок не обслуживают.

Фото: Анна

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