На Васильевском острове более сотни китайцев выстроились в очередь. Они пришли за медицинскими масками
Очередь из китайцев выстроилась 25 октября на 9-й линии Васильевского острова от ресторана «Панда» до школы № 27. Как рассказала «Фонтанке» читательница Анна, у заведения была организована раздача масок от китайской диаспоры для соотечественников. Около сотни человек выстроились вдоль тротуара, абсолютное большинство — в защитных масках.
Тем не менее местные жители выразили недовольство таким большим скоплением людей около жилых домов. В ресторане «Панда» на звонок «Фонтанки» не ответили. В РОО «Китайское общество Санкт-Петербурга» также никто не снял трубку.
Дарья
Ношение защитных масок является обязательным в общественном транспорте в Петербурге. В большинстве городских магазинов покупателей без масок не обслуживают.