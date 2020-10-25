Героиню публикации «Фонтанки» о женской охоте за клиентами развлекательных заведений задержали в «Небаре» на Литейном проспекте. 20-летнюю Адель в полицию не повели, пообещав кое-что похуже.

«Девочка с напарницей приехала около четырех утра. По присланным вами фотографиям ее опознал наш персонал. Я передал Адели предупреждение таким же, как она, промщицам. Мы будем поливать их мочой, как Тесак — педофилов», — рассказал Докучаев.

По его словам, барное сообщество Петербурга готово выступить с открытым обращением к депутатам Госдумы.

«Четвертый год над проблемой плачут и решить не могут, — говорит Докучаев. — В Питере работают массы девочек, опоенным ими клиентам полиция всегда отказывает в возбуждении уголовного дела».

Промщица — промомодель на выгуле. Работая в паре, девушки ходят по барам и ресторанам, выискивают подвыпивших клиентов и предлагают продолжить вечер в заведении, на которое работают. Накануне последнего перед барным локдауном уик-энда «Фонтанка» рассказала историю петербуржца Павла, который после знакомства с двумя девушками в «Небаре» потерял с карты 138 тысяч рублей. «Фонтанка» установила личности Адели и Виолетты, передав фотографии «Небару». В разговоре с редакцией они отрицали причастность к промоиндустрии.