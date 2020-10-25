В Петербурге за сутки больше семи сотен зараженных коронавирусом

Почти 17 тысяч новых случаев заражения COVID-19 по стране и 709 в Петербурге зафиксировано за сутки 25 октября.

По данным оперативного штаба, по стране заболели 16 710 человек, это больше, чем накануне, но не рекорд. Среди больных, уверяет оперштаб по борьбе с инфекцией, больше чем у 26% нет клинических проявлений болезни. Еще летом Минздрав рекомендовал вовсе не учитывать бессимптомные случаи в статистике. Всего с начала пандемии в России заболели 1,5 млн человек.

По Петербургу 709 заражений. 713 было вчера и 710 два дня назад. Всего в городе 56 800 зараженных.