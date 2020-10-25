FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +9
76.47р90.41р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
25.10.2020 10:36
10
Печать

В Петербурге за сутки больше семи сотен зараженных коронавирусом

Почти 17 тысяч новых случаев заражения COVID-19 по стране и 709 в Петербурге зафиксировано за сутки 25 октября.

По данным оперативного штаба, по стране заболели 16 710 человек, это больше, чем накануне, но не рекорд. Среди больных, уверяет оперштаб по борьбе с инфекцией, больше чем у 26% нет клинических проявлений болезни. Еще летом Минздрав рекомендовал вовсе не учитывать бессимптомные случаи в статистике. Всего с начала пандемии в России заболели 1,5 млн человек.

По Петербургу 709 заражений. 713 было вчера и 710 два дня назад. Всего в городе 56 800 зараженных.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

260751921
Никак не пойму, кто все эти люди, много вокруг знакомых, кто просил взять тест на ковид, когда у них был из один из основных симптомов, отсутствие вкуса и обоняния, им говорили не положено и у вас ОРВИ
Коренная ленинградка
Интересно, почему у фонтанки и рбк расходятся данные по всему миру? У РБК 402 тысячи , у фонтанки 381 тысяча..
Alexander_5e4cfced16b74
на предприятии проводили добровольно-принудительное тестирование на ковид, обнаружили примерно у десятой части сотрудников, причем у всех 100% больных - никаких клинических признаков - нет. они больные или попали в статистику по больным?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний